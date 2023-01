Así fue el encuentro entre Peter Lanzani y Anya Taylor-Joy 

La gala número 28 de los Critics Choice Awards, a cargo de la Broadcast Film Critics Association, reconoció a lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva con galardones para los proyectos, actores, actrices y realizadores más destacados del último año. Pese al envión anímico que tuvo el cine nacional en las premiaciones extranjeras tras la ceremonia de los Globo de Oro, en esta oportunidad no se logró repetir la escena de la semana última.

La película representante de India RRR, de Variance Films, se alzó como la Mejor película extranjera, dejando atrás a otras grandes favoritas como Argentina, 1985 y Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, convirtiéndose en el segundo premio de la noche. Así las cosas, el cine argentino volvió con las manos vacías en esta oportunidad, pero con los ojos puestos en saber si quedará finalmente en la terna que competirá por los premios Oscars, lo cual se definirá el 24 de enero.

Entre los invitados y nominados que allí se encontraban, la actriz Anya Taylor-Joy, quien brillara en la serie Gambito de dama, no dudó un instante en pararse y aplaudir fervientemente cada parte del discurso de los argentinos. Es que, nacida en Miami, su primera infancia hasta los 6 años los vivió en la Argentina y en su hogar se hablaba mayoritariamente español. “Buenos Aires, tienes mi corazón”, explicaría alguna vez, además de confesar que encontró traumática la mudanza al Reino Unido y se negó a hablar inglés durante los siguientes dos años porque quería volver a la Argentina. Ella misma reveló que “llorando en los baños” pasaba su tiempo en la escuela.

“Vengo de muchos lugares, pero mi calidad y mi actitud hacia la vida es de Argentina. Agradezco mucho esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”, afirmó en declaraciones a la BBC.

En estos últimos Critics Choice, Anya fue una de las presentadoras, y no dudó un segundo en tomarse una fotografía en cuanto tuvo cerca a Peter Lanzani, uno de los actores del filme que ella había aplaudido tan cálidamente hacía cinco días. La cara de felicidad en el rostro de ambos es notable y quien tomó la instantánea no es ni más ni menos que Santiago Mitre, realizador del filme, quien no tuvo ningún reparo al momento de compartirla en sus redes sociales.