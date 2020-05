Asociación de Magistrados plantea drásticas salidas

La titular de la Asociación de Magistrados de Chubut, Carina Estefanía, se refirió este martes al proyecto de autarquía financiera y a otros temas relacionados con la deuda financiera que tiene el Poder Ejecutivo con su administración.

Tras cuestionar las imprecisiones de la iniciativa que por ahora duerme el sueño de los justos en la Legislatura, Estefanía señaló que “si se desfinancia al Poder Judicial se podría ameritar una intervención federal, pero nosotros al expedirnos en contra de la ley de autarquía tratamos de evitar llegar a una situación como ésta”.

No obstante, en declaraciones a La Cien Punto Uno señaló que “vemos que es muy probable que tengamos que llegar a una salida institucional”, mencionando claramente que las mismas son: “juicio político, revocatoria de mandato o intervención federal”.

A su criterio, “no hay salidas constitucionales ordinarias. Debemos resolver en Chubut la política institucional, no la partidaria. Es absolutamente necesario que el gobernador instale un proceso sensato de consenso. No se sale rompiendo las instituciones, sino fortaleciéndolas con consenso, con diálogo; no unilateralmente”.

Acotó que el proyecto de autarquía, “donde no se da participación, obviamente nos pone en alerta. Ahí se visualiza su poca intención de convocar al diálogo. Lo vimos y analizamos”.

Dijo compartir el concepto de autarquía, aunque “debe reunir requisitos. En este contexto es imposible porque por empezar debería decir qué pasaría con la deuda actual. No es certero, sino un porcentaje. Es decir que luego de que el Poder Ejecutivo disponga de todos sus fondos, enviaría al Poder Judicial lo que le quede. Sería una incertidumbre total. No podríamos elaborar un presupuesto. El Poder Judicial no es generador de recursos. La tasa judicial hoy permite recaudar 10 millones y se necesitan 450 para funcionar”.

EL SUPUESTO ABUSO DE AUTORIDAD DE ANTONENA

En otro orden, Estefanía se refirió al planteo de la defensa del ministro de Economía, Oscar Antonena, quien recusó al fiscal Fernando Rivarola y a la jueza Mirta Moreno, quienes investigan si incurrió en abuso de autoridad cuando en marzo dispuso que cobren antes los empleados legislativos, en demérito del resto de la administración.

“No le asiste razón sobre una posible parcialidad de fiscales porque se investigan delitos contra la administración pública donde se intenta preservar su normal funcionamiento. Se denuncia abuso de autoridad al disponer de un pago arbitrario, a expensas del resto, aún de los jubilados que integran esos rangos 3 y 4” que hace dos meses cobraron antes y así garantizaron la apertura de sesiones de la Legislatura.

“Hay que ser muy cuidadosos porque los jueces no dejan de ser ciudadanos. De allí que muchos de los planteos que llegan nos alcanzan, en salud, educación, servicios, pero ello no significa que los jueces no puedan intervenir. El Poder Judicial está para resolver los conflictos que no se resuelven, como en este caso pagar los salarios. La respuesta del Poder Ejecutivo es explicar qué está haciendo para volver a la normalidad financiera, lo cual no es pagar ya lo que debe sino detallar su plan para hacerlo. Hace dos años que venimos con el tema y no conocemos medida para terminar con el conflicto. Lo único que promociona es que golpea puertas de Nación para pedir fondos. Está claro que no vamos a salir por ahí”.