El Municipio continúa dictando la Diplomatura en Autismo

Participaron más de 150 personas. La iniciativa atrae a una audiencia diversa de profesionales y familias.

Organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), este viernes se desarrolló el segundo módulo presencial de la Diplomatura en Autismo, una propuesta formativa que busca promover una ciudad más inclusiva a partir del trabajo interinstitucional y la capacitación continua en neurodiversidad.

La Diplomatura está compuesta por seis módulos en los que se abordan temáticas vinculadas al diagnóstico integral, el autismo en mujeres y la inclusión educativa y laboral, entre otros aspectos fundamentales. Además, cuenta con la participación de reconocidos especialistas, entre ellos el doctor Víctor Ruggieri, y propone un enfoque académico basado en bibliografía especializada y espacios de intercambio.

En ese marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó que “más allá de la capacitación teórica, la Diplomatura se caracteriza por su enfoque interinstitucional, integrando a familias y especialistas en espacios de diálogo pensados para responder inquietudes concretas vinculadas a la discapacidad”.

Asimismo, remarcó que “existe una decisión política de la gestión del intendente Othar Macharashvili y un fuerte trabajo de la Secretaría de Salud para atender las necesidades de la comunidad. Una de las más importantes es avanzar hacia una ciudad más inclusiva para las personas con discapacidad, en este caso para las personas con autismo”.

En cuanto a la convocatoria, Espíndola indicó que “participan numerosos profesionales, docentes, acompañantes terapéuticos y familias. Además de vecinos de Comodoro, asistieron personas de Caleta Olivia, Río Mayo y Sarmiento, lo que demuestra el gran interés que genera esta propuesta en toda la región”.

Por su parte, Ruggieri valoró la realización de los encuentros presenciales y señaló que “este tipo de espacios permiten compartir experiencias, fortalecer el aprendizaje y generar un intercambio directo entre profesionales, docentes y participantes”.

Del mismo modo, explicó que durante las jornadas se abordan temas relacionados con el autismo en mujeres, el hostigamiento escolar y laboral hacia personas autistas, además del funcionamiento del cerebro y los procesos de aprendizaje emocional e intelectual.

Finalmente, el especialista sostuvo que “la Diplomatura aborda el autismo a lo largo de toda la vida, incluyendo contenidos vinculados a la escolaridad, inserción laboral, inclusión social, ocio, tratamientos y terapias. El objetivo del diagnóstico no es etiquetar, sino conocer las fortalezas y debilidades de cada persona para generar proyectos que favorezcan su bienestar y autonomía”.