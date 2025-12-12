Astra celebró sus 113 años como campamento petrolero y barrio

Con la presencia de funcionarios municipales, el acto oficial se desarrolló en el Cine Teatro, recientemente reinaugurado. Desde el Ejecutivo municipal se reafirmó el compromiso de seguir trabajando para poner en valor a las instituciones históricas del barrio.

Este viernes por la mañana, se concretó el acto por el nuevo aniversario de Astra, uno de los primeros barrios que forjaron a Comodoro Rivadavia, originalmente fundado como un asentamiento minero alemán y petrolero. En la ocasión, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el titular de la cartera de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la directora de la Biblioteca Popular, Cristina Nieva; miembros del Gabinete Municipal; concejales; funcionarios y legisladores provinciales; representantes de la Federación de Comunidades Extranjeras; y vecinos.

En ese contexto, el secretario Rivas hizo alusión a la importancia de dicha fecha, al afirmar: “es una alegría estar en el 113° aniversario para quienes lo vivimos desde el corazón por tener sentido de pertenencia”, al tiempo que indicó que “sentimos ese compromiso para poner en valor todas y cada una de las instituciones que son parte del barrio, como la Biblioteca o el recientemente reinaugurado Cine Teatro, que tiene una rica historia en Comodoro Rivadavia”.

Asimismo, el funcionario recordó a los vecinos pioneros de Astra, quienes “llegaron hace muchísimos años a este barrio y fueron quienes gestaron y sembraron las bases para que hoy estemos cumpliendo 113 años. Sin lugar a dudas, ellos estarían orgullosos de que hoy el barrio pueda tener una infinidad de obras y espacios”.

Para finalizar, el secretario instó a las autoridades presentes a “seguir redoblando los esfuerzos; nosotros, como Estado Municipal, tenemos que seguir gestionando fuertemente y trabajando de forma mancomunada por un barrio que marca referencia en la historia de Comodoro Rivadavia, Chubut y de la Patagonia”.

Cristina Nieva, directora de la Biblioteca Popular, recordó el esfuerzo y sacrificio de aquellos vecinos que levantaron cada edificio, y reconoció a la colonia alemana de Astra, que “aún conserva la fisonomía de aquel antiguo pueblo petrolero. El paso del tiempo no lo ha cambiado demasiado, pero la rica y fascinante historia que la caracteriza sorprende y encanta a visitantes y vecinos. Astra tiene una identidad propia construida por los mismos pobladores que ha cimentado un fuerte sentido de pertenencia”.

Del mismo modo, remarcó que, en el año 2014, Astra fue declarado patrimonio histórico y cultural de la ciudad. “Muchos de los que vivimos aquí queremos este lugar y trabajamos para mantener viva la identidad, la cultura y los espacios de encuentro, valorando siempre su historia con una memoria viva, reconociendo y homenajeando a los antiguos pobladores que dieron vida a este lugar”, cerró.