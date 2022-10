Astrónomo británico desapareció tras discutir con un alumno

Ya son 17 días los que lleva desaparecido en el norte de Chile un astrónomo de nacionalidad británica, mientras que se fue del país el alumno que llegó con él y con quien habría tenido una discusión.

El científico Thomas Richard Marsh de 61 años de edad llegó a Chile el 14 de septiembre pasado. No obstante, dos días después se le perdió todo tipo de rastro en las cercanías del observatorio internacional de La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, aproximadamente a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Chile.

Marsh llegó a Chile junto con un estudiante de doctorado para realizar una serie de investigaciones en el observatorio. Desde su desaparición, este joven fue interrogado por las autoridades ya que habría sido el último en ver con vida al científico. Además, este sujeto habría tenido una fuerte discusión con el científico antes de que se extraviara.

Según fuentes del diario El Día, se supo que el alumno de 23 años de edad se fue de Chile al prestar colaboración con las autoridades porque “no existe posibilidad de arraigar una persona e impedirle salir del país si no se encuentra formalizada” ante la justicia.

Consultado sobre el viaje del alumno, el fiscal chileno, Adrián Vega, solo se limitó a manifestar que “el testigo está disponible para todas las diligencias de la investigación, pero en relación a su ubicación, no la puedo señalar”. Hasta ahora no existirían evidencias de peso para vincular al estudiante a la desaparición de Marsh.

A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de Marsh, en Chile no existirían antecedentes para fijar una posible ubicación exacta del científico.

“La búsqueda continúa hasta que se agoten todas las posibilidades. Estos no son tiempos definidos y se analizará una vez que se agoten todos los medios y eso no ha sucedido. Entonces no se puede dar un plazo o una proyección del tiempo que estaremos en la búsqueda del ciudadano británico”, dijo Vega.

Vega explicó que la búsqueda se desarrolla en un territorio cordillerano lo que ha obligado a disponer de los mejores medios humanos y técnicos. Son 300 mil hectáreas de territorio que están siendo pesquisados por grupos de la policía de Carabineros de Chile y por un avión Vigía C-52.

A lo anterior se ha sumado un grupo especializado en alta montaña del Ejército de Chile, quienes han llevado la búsqueda del científico a quebradas y cuevas de difícil acceso. Se cree que muy pronto llegará al país la familia de Marsh para acompañar el desarrollo de la investigación.