ATECh convocó a otro paro el miércoles 26 de marzo

El plazo legal para la convocatoria a paritarias salariales venció el lunes, y hasta este martes a la noche la Secretaría de Trabajo no había formalizado la citación correspondiente. Según la Ley X N° 39, la convocatoria debe realizarse en el transcurso de la semana, pero ante la falta de avances el Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) anunció un paro de 24 horas para el miércoles 26 de marzo en caso de no obtener respuesta. No será la primera medida de fuerza que se implementa en este ciclo lectivo.

Entre los principales reclamos del sector docente que no aceptó la propuesta salarial del gobierno, a diferencia de otros gremios con menos afiliados, se encuentran una recomposición salarial real que garantice el poder adquisitivo, el pago de deudas salariales con intereses, el no descuento de los días de paro y el rechazo al decreto que, según el gremio, vulnera sus derechos laborales.

Además, ATECh repudió “la política represiva del gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, así como la falta de diálogo en esta provincia para abordar problemáticas como “el cierre de grados y secciones, la negativa a cubrir suplencias de corta duración, y la obligación del uso del teléfono personal para el registro digital de asistencia”.

El sindicato también convocó a la comunidad educativa a sumarse a una jornada de lucha el 24 de marzo, en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976, y a firmar el petitorio que será presentado el viernes 21 de marzo ante el Ministerio de Educación.

"El gobierno provincial debe asumir su responsabilidad y dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad educativa. No permitiremos más dilaciones ni promesas incumplidas", expresaron desde el Consejo Directivo de ATECH.