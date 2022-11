ATECh tilda la homologación de la paritaria de "atropello"

“Es una violación de los derechos laborales. No tiene precedentes en la provincia y no tiene ninguna fundamentación posible”. Así considera ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) sobre la homologación paritaria que realizó el Gobierno provincial, pese a que el gremio docente expresó su rechazo en varias oportunidades.

“La Secretaría de Trabajo, pese a las advertencias de la organización sindical, ha homologado la paritaria del 10 de noviembre. Nosotros no aceptamos esa acta porque el Gobierno siempre ofertó a la baja de la inflación. Otra razón fue que se está incrementando el ítem recursos materiales que es no remunerativo, es decir que no aporta a la caja de jubilaciones”, describió Daniel Murphy, secretario general de ATECh en conferencia de prensa.

Para el gremio docente, la principal razón por la cual no se puede homologar esa paritaria es porque implica una reducción salarial significativa para quienes tienen menos antigüedad y un solo cargo. “Estamos hablando que, entre el sueldo de noviembre y diciembre de este año, hay docentes que van a percibir 7 mil pesos menos con respecto a lo que cobraron en noviembre. Es inaceptable y es escandaloso que la Secretaría de Trabajo haya homologado esta paritaria”, cuestionó Murphy.

“Es una muestra más de la voluntad de un Gobierno que atropella normas, desconociendo las voces que se han manifestado varias veces en el último tiempo”, agregó.

ATECh presentó un recurso administrativo que da cuenta de todas sus objeciones hacia la paritaria. Ese recurso irá a la Secretaría de Trabajo y tiene que tener una respuesta de la cartera.

“El acta de 10 de noviembre debe ser considerada nula. Nos hemos comunicado en reiteradas oportunidades con el ministro (de Educación, José María) Grazzini y con los legisladores de Chubut porque tienen que accionar frente a una violación tan clara de los derechos laborales. No tiene precedentes en la provincia. No tiene ninguna fundamentación posible”, aseveró.

En este sentido, Murphy destacó que el Gobierno provincial debe convocar a una nueva reunión paritaria y le pidió al gobernador Mariano Arcioni que se haga parte del asunto. “No puede correrse a un costado. Debe cumplir con sus obligaciones legales”, consideró.

Por su parte, Carlos Magno, dirigente de ATECh, invitó a las organizaciones sindicales a unirse de cara a las discusiones salariales. “El ministro Grazzini mandó a homologar la paritaria y pretende que se corrija con un completo que se denomina ‘adenda’. Manifestamos que no corresponde y que debe convocarse a una nueva reunión paritaria”, subrayó.

“Esa adenda o ese complemento está estableciendo modificaciones en componentes en nuestros salarios que ni siquiera fueron discutidos”, aseguró.