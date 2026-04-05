Atenas sumó un triunfo clave ante Platense

El “Griego” se impuso como local por 77-72 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Atenas de Córdoba derrotó este domingo por la mañana a Platense por 77-72, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se disputó en el estadio Estructuras Pretensa, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Alberto Ponzo y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes:18-17, 36-30 y 58-44.

Atenas y Platense se cruzaron en un encuentro clave para escaparle al playout y en los primeros minutos se notó. Arrancó mejor el “Griego”, pero se quedó y de estar 7 a 1 uno pasó a nueve iguales. Los nervios y las equivocaciones eran de uno y otro lado. El cuarto se cerró 18 a 17 para el local.

En los minutos posteriores, todo seguía muy ajustado. La diferencia entre uno y otro no superaba los cinco puntos. En el griego entró bien Ramiro Ledesma desde el banco y fue clave en ataque (9 puntos), en el “Calamar” Derrick Woods y Robert Woodard II hacían lo suyo, también con 7 unidades cada uno. El descanso largo llegó con el marcador a favor de Atenas por 36 a 30.

Al regreso Atenas metió un parcial de 13 a 5 y se escapó a 14 (49-35). Buen momento de Tomás Cavallero en el local aportando 8 puntos. A Platense le costó llegar al aro con claridad y no pudo contener el ataque griego. Fue el momento más claro a favor de un equipo, en este caso del dueño de casa que llegó a marcar una diferencia de 18 puntos (53-35).

Con el tanteador 58 a 44 arrancó el último cuarto. En ese tramo la visita se activó y se puesto nuevamente en juego. Se puso a cuatro (61-57) y el partido fue otro. cada vez quedaba menos y entraba en juego dos cosas, ganar y también la diferencia entre uno y otro ante un posible empate en las posiciones. Con 2’26” por delante estaban 71 a 68 para Atenas.

El final fue como todo lo que se jugaban uno y otro, con todo, con nervios y dejando todo en cancha. Restaban 28 segundos el “Griego” ganaba por 5. 77 a 72, pero necesitaba un punto más para lograr los dos objetivos del día, en Capital Federal había perdido por 86 a 81. En la última Juan Cruz Oberto tuvo el doble y no entró, el final fue 77 a 72, informó Prensa Atenas.

EL DOMINGO SIGUE CON TRES JUEGOS

Mientras tanto, en horas de la noche se jugarán tres partidos. Desde las 20, Ferro Carril Oeste recibirá a Argentino de Junín, en encuentro que será controlado por Julio Dinamarca, Fabio Alaníz y Silvio Guzmán.

Por su parte, a partir de las 20:30, Regatas Corrientes se medirá ante Obras Basket, en partido que tendrá el arbitraje de Oscar Brítez, Nicolás D’Anna y Sebastián Vasallo.

Y desde las 21, Olímpico de La Banda, que dirige el comodorense Martín Villagrán, será local frente a La Unión de Formosa. Los jueces del juego serán Fabricio Vito, Jorge Chávez y Andrés Barbarini.

Cabe destacar que los tres partidos serán transmitidos por la plataforma de Básquet Pass.

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Síntesis

Atenas 77 / Platense 72

Atenas (18+18+22+19): Carlos Buendía 6, Santiago Ferreyra 5, Tomás Cavallero 10, Juan Cruz Oberto 15 y Nakye Sanders 15 (fi); Luciano González 11, Danjel Purifoy 6 y Ramiro Ledesma 9. DT: José Luis Pisani.

Platense (17+13+14+28): Juan Guerrero 7, Eric Flor 6, Julián Morales 5, Robert Woodard II 12 y Derrick Woods 19 (fi); Tobías Franchela 2, Franco Smaniotti 7, César Jara 12 y Nicolás Burgos 2. DT: Martín Yangüela.

Parciales: 18-17, 36-30 y 58-44.

Arbitros: Alejandro Chiti, Alberto Ponzo y Danilo Molina.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).