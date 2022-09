Atlético se hizo fuerte en Tucumán y vuelve a ser único líder del torneo

Atlético Tucumán derrotó este domingo 3-1 a Estudiantes de La Plata y de ese modo recuperó la cima del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que estaba en poder de Boca Juniors.

El Decano se hizo fuerte en el Monumental José Fierro y con dos goles de Augusto Lotti -uno de penal- y otro de Mateo Coronel se quedó con los tres puntos en su cancha ante el Pincha que descontó por intermedio de Leandro Díaz.

Cuando el partido parecía decantar más a favor del visitante, llegó el gol del Decano: remate potente de Mateo Coronel a los 28' y la pelota se le escurrió por debajo a Mariano Andújar. Estudiantes no se achicó y continuó insistiendo, hasta que llegó la ley del ex: de cabeza, Leandro Díaz puso el 1-1 a los 41 minutos.

En el segundo tiempo, a los 13', un pase largo de Nicolás Romero a la espalda de Jorge Morel dejó solito a Coronel, quien tiró el pase al medio para Augusto Lotti -recién ingresado- y llegó el segundo del local. A 15 minutos del final, tras una falta dentro del área de Emanuel Mas contra Coronel, y Lotti puso de penal el 3-1 para Atlético Tucumán.

Así, el Decano sumó tres puntazos en su casa y volvió a la cima del torneo. No le importó la presión que le había puesto Boca al ganar su partido y ser líder por un par de días, el equipo de Lucas Pusineri pudo hacerse fuerte pese a varias bajas y se quedó con un gran triunfo. En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Patronato el domingo a las 15:30. Por su parte, Estudiantes recibirá a Colón el viernes a las 19.

.................

Síntesis

Atlético Tucumán 3 / Estudiantes 1

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Jonathan Sandoval, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Francisco Di Franco, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel e Ignacio Puch DT: Lucas Pusineri.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Leonardo Heredia; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles PT: 28’ Mateo Coronel (AT), 41’ Leandro Díaz (E).

Goles ST: 13’ y 31’ Augusto Lotti (AT), el segundo de penal.

Cambio PT: 26’ Renzo Tesuri x Sandoval (AT).

Cambios ST: 11’ Nicolás Romero x Capasso (AT) y Augusto Lotti x Puch (AT), 24’ Pablo Piatti x Heredia (E), 30’ Benjamín Rollheiser x Zuqui (AT), 37’ Agustín Lagos x Coronel (AT) y Andrés Balanta x Di Franco (AT), 41’Mateo Pellegrino x Godoy (E) y Hernán Toledo x Castro (E).

Amonestados: Acosta, Thaller (AT). Piatti (E).

Incidencias: No se registraron.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental José Fierro.