Atropellaron, mataron y arrastraron a una joven a la salida del boliche

Este último domingo por la madrugada, tras una pelea a la salida de la discoteca Tropítango en Pacheco, un auto atropelló, mató y arrastró por varios metros a una joven. La víctima fue identificada como Martina Soledad Schiapelli, de 21 años, madre de una bebé.

Según relató la cuñada de la víctima, los agresores “buscaron un problema y le empezaron a pegar” para luego embestirla con su vehículo. “La tenés abajo”, le gritaban los testigos. De inmediato, el conductor se dio a la fuga.

Por el hecho, la Policía Bonaerense detuvo a dos sospechosos en la zona de San Miguel Oeste. El auto con el que atropellaron a la víctima, un Fiat Palio gris, fue hallado incendiado. La causa para esclarecer el hecho está a cargo de la UFI de El Talar.

Según testigos, un hombre increpó a Schiapelli a cinco cuadras de Tropitango —por motivos que aún se desconocen— y comenzó a golpearla. Su novio, quien estaba con ella, intentó defenderla, pero otro hombre descendió de un vehículo para atacarlo.

“Empiezan a golpear a mi cuñada, mi hermano quiere defenderla y, cuando quiere defenderla, uno de los que estaban en el auto lo golpea con un fierro en la cabeza, comienza a darle patadas en el piso”, relató Macarena, cuñada de la víctima, en diálogo con TN.

Con respecto a las causas detrás de la discusión, Macarena contó que “le buscaron un problema a ella”.

Al ser consultada sobre sí había existido un conflicto previo dentro del boliche, Macarena contestó: “Yo pregunté y me dijeron que no”. “Nosotros pedimos justicia y cualquier persona que sepa de esa patente, de ese auto, que brinde información”, dijo. Hoy, Macarena pide ayuda económica en redes sociales para poder costear el velatorio de su cuñada.

SOSPECHOSO

El salvaje ataque fue registrado por testigos. Tal como puede observarse en el video que encabeza esta nota, mientras un hombre golpea al novio de Martina, el conductor del Fiat Palio gris atropelló a la joven y la arrastró por poco más de una cuadra.

“Se re pinchó, guacho. Se re pinchó”, se escucha en el video. “La atropelló toda”, dice otro de los presentes, que le dijo al conductor: “La tenés abajo”. Martina murió en el acto.

Las detenciones del conductor, identificado como F.G.G., de 34 años, y su acompañante, A.E.R., de 23, fueron posibles gracias a tareas encubiertas, la recolección de testimonios, el análisis material fílmico público y privado que llevaron a cabo los investigadores del caso, como así también el rastrillaje informático en las redes sociales.

Minutos antes de las 9 de la mañana, apenas unas horas después del homicidio de Martina, según fuentes del caso, F.G.G. se presentó en la Comisaría 3° de José C. Paz y denunció que ese mismo día, a la 1 de la madrugada, dos hombres lo interceptaron para robarle el Palio, una falsa denuncia. El auto fue hallado incendiado poco después.

Marina, la madre de la víctima, se presentó hoy por la mañana en el local bailable donde comenzó la discusión que derivó en el homicidio de su hija, y, entre lágrimas, dijo le había advertido en reiteradas oportunidades a Martina que no asistiera a ese boliche por las constantes peleas que se suelen registrar en el interior y las cercanías del local.

“Yo le decía ‘no vayas ahí', porque todos los fines de semana pasa algo ahí adentro. Sólo espero que no haya más Martinas”, enfatizó la mujer en diálogo con los medios de prensa.

Con evidente angustia por el brutal asesinato de Martina, la mujer recordó a su hija como una persona “rebelde, con la única que me peleaba”. No obstante, destacó: “Pero era la única que me decía ‘ma, te amo’. También fue un poco mamá y papá de sus otros hermanos, porque ella se ponía ese cargo encima”.

Consultada por cómo reaccionaría si tuviera la posibilidad de estar cara a cara con el asesino que iba al volante, Marina aseguró que “lo ataría abajo de un auto y lo arrastraría igual”. “Le daría la misma muerte que le hizo a mi hija”, completó.

“La voy a amar eternamente. Una mitad mía se fue con ella”, concluyó la madre de la víctima mientras rompía en llanto.

