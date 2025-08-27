El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, elevó del 6,6% al 6,8% la alícuota del impuesto que recae sobre la factura de gas, con el objetivo de financiar el Fondo Fiduciario que subsidia el consumo en las zonas frías del país.

Aumenta un impuesto al gas para financiar subsidios en zonas frías

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1253/2025, incrementa el recargo que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

ste aumento se trasladará directamente a la factura de los usuarios finales y no generará ganancias ni pérdidas para las empresas distribuidoras.

El Ministerio de Economía justifica la decisión en la necesidad de contar con mayores fondos para sostener el régimen de compensaciones, en el marco de la emergencia del sector energético.

La normativa busca adecuar los recursos para asegurar el financiamiento del programa de subsidios, en línea con la reestructuración del sistema energético que impulsa el Estado.

Las nuevas disposiciones se aplicarán una vez que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publique los procedimientos para la facturación de este recargo.