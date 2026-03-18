Avanza la construcción de pasarelas peatonales

En el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad vial, la municipalidad de Caleta Olivia, avanza en la construcción de tres pasarelas peatonales.

Las estructuras metálicas estarán ubicadas en cruces estratégicos y su armado cuenta con el apoyo del Sindicato Petrolero, Gas y Energìas Renovables (SIPGER), reafirmándose el compromiso conjunto de generar infraestructuras que prioricen el cuidado de la comunidad.

El intendente Pablo Carrizo, acompañado por el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk (foto), supervisó el martes los trabajos que se llevan a cabo en predio de un taller de esta misma ciudad.

Vale recordar que en el discurso que pronunció en el acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el jefe comunal anunció que una de las pasarelas estará emplazada a la altura del Jardín de Infantes Nº 51 “Mailén”, cruce de la Ruta Provincial N° 12, lo que permitirá brindar mayor protección a niños, familias y vecinos que transitan diariamente por este sector de alto flujo vehicular.

Las dos restantes frente a Colegio de Enseñanza Digital (CoDECO) y al Colegio Secundario Nº 6 (Ruta12) cruces considerados clave por su importante circulación peatonal.

De esta manera, se consolida una política de planificación urbana que apunta a mejorar la conectividad segura, reducir riesgos y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad, poniendo en el centro a las personas y su calidad de vida.

Fuente: Prensa Municipal