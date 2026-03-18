Avanza la remodelación integral de la Plaza Integradora Andalucía en barrio Pueyrredón

El Municipio ejecuta tareas de replanteo del terreno y reconstrucción de veredas en el espacio público ubicado sobre avenida Kennedy. El proyecto prevé nuevos sectores recreativos, iluminación LED, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad.

La Municipalidad continúa con las obras de renovación de la Plaza Integradora Andalucía, situada sobre la avenida Kennedy, entre las calles Gobernador José Galina y Francisco Behr, en el barrio Pueyrredón. La intervención apunta a transformar el predio en un espacio moderno, inclusivo y adaptado a las necesidades de vecinos de todas las edades.

El proyecto, diseñado por la Dirección General de Proyectos de Arquitectura en el ámbito de la Subsecretaría de Obras, contempla una refuncionalización total del lugar. Las primeras tareas incluyeron la nivelación del terreno y la demolición de veredas, luminarias y mobiliario en desuso, con el objetivo de dar paso a una nueva infraestructura urbana.

imagen

Actualmente, los trabajos se concentran en la reconstrucción de senderos peatonales con hormigón alisado en diferentes colores y texturas. Además, se incorporan superficies antideslizantes y vados con baldosas táctiles para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida o discapacidad visual.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que la intervención no solo implica una mejora estética, sino también funcional. Según señaló, el ordenamiento del terreno y la renovación de veredas constituyen etapas clave para garantizar un uso accesible y seguro del espacio, que será destinado al encuentro y la recreación comunitaria.

La iniciativa también prevé la instalación de 21 columnas de iluminación peatonal con tecnología LED, la implementación de un sistema de riego para el mantenimiento de áreas verdes y la colocación de equipamiento urbano, entre ellos bancos de hormigón, mesas con asientos, cestos de residuos y bicicleteros. En el marco del rediseño, se proyecta además la reubicación de la garita del transporte público.

imagen

En materia recreativa, se construirá un sector de juegos infantiles con dispositivos integradores, como mangrullos con rampas, pórticos, toboganes y paneles sensoriales, todos emplazados sobre solado de caucho antigolpe. A esto se sumarán circuitos motrices, juegos de coordinación pintados sobre el suelo y áreas destinadas a la permanencia cotidiana de las familias.

El plan contempla asimismo la preservación y traslado de ejemplares arbóreos existentes, junto con la incorporación de nueva forestación, con el fin de consolidar un entorno verde acorde al uso social y recreativo del lugar.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que esta obra se enmarca en una política sostenida de recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con la intención de fortalecer la integración social y mejorar la calidad de vida de los vecinos.