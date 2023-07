Azzaro contra Vignolo y otros periodistas deportivos

Las reacciones de Flavio Azzaro en su canal de Youtube siempre tienen repercusiones debido a sus picantes análisis en donde opina sobre fútbol y a veces, apunta a personajes periféricos como los periodistas.

En este caso, Azzaro fue con los tapones de punta contra el programa del Pollo Vignolo y no quedaron exentos varios de sus colegas que se desempeñan en otros medios deportivos: "El triste final se acerca", tiró.

"Ya no sé si habrá tiras, programas como hay hoy, porque cada vez los mira menos gente", dijo el periodista en base a un informe de la cuenta de Twitter de Nacho Rodríguez, quien es una de las pocas cuentas que suben a diario el ranking de los programas más vistos en la sección deportes. Su publicación refleja que algunas señales deportivas apenas superan el punto de rating.

Según IBOPE, el ente encargado de la medición de rating de un programa, 1 punto representa a 100.000 personas (cabe aclarar que IBOPE solo tiene en cuenta Capital Federal y Gran Buenos Aires). En base a estos números, Azzaro agregó: "Si esto sigue así, los derechos del fútbol argentino pasarán a las señales de aire o a otro tipo de servicio, porque hay mucha gente que no paga el Pack".

"Las transmisiones que están haciendo son malas y muy condicionadas por la bajada de línea que reciben. Estamos en presencia de un cambio de paradigma, ya no marcan agenda como la marcaban antes", profundizó.

"Este es el verdadero número, el que no se puede disimular: el del rating. Ahora ya el rating no los avala, la gente no los elige, la credibilidad bajó. ESPN y TyC Sports empiezan a dejar de tener un lugar preponderante. Los canales de televisión deportivos están apagados", concluyó Azzaro.