Babas: la fiesta que revoluciona la noche comodorense

La idea surgió de dos jóvenes mujeres, Paloma Vargas y Maitena Gallardo, que se conocieron en una fiesta y compartieron su gusto por el rock nacional, especialmente por la banda Babasónicos. Junto con el DJ Renzo Arienti, decidieron crear un espacio donde pudieran escuchar y bailar la música que les gustaba, y que no encontraban en los boliches tradicionales de la ciudad.

“Las creadoras somos Maitena y yo, y nos acompaña en la organización y logística Renzo. Con Maitena nos conocimos en año nuevo del año 2022 (despidiendo el 2021) por conocidos en común, fuimos a una fiesta y quedó en eso. Nos caímos muy bien y nos comenzamos a seguir por Instagram y en abril o mayo del 2022 sube a su cuenta una historia con su mamá escuchando un tema de los Babasónicos y le respondo “che, que ganas de hacer una jodita donde suene Babasónicos”, y ella me responde “me encantaría, si hacés una yo quiero ir”, y ahí empezamos a hablar de hacer algo así, a darnos manija, y creamos una playlist en Spotify. Yo armo la playlist y le pongo “Fiesta Babas”, y ahí quedó el nombre, no lo pensamos. Empezamos a meter canciones en la lista e hicimos por separado una encuesta en Instagram preguntando ´¿si hacemos esta fiesta, irían?´ y entre las dos habremos juntado 50 personas”, detalla Paloma a El Patagónico sobre los inicios de lo que sería la fiesta.

imagen.png

“La Babas nace desde las ganas de querer cambiar la movida en Comodoro, porque hoy en día la vida nocturna es muy escasa y todo se reduce a los mismos boliches de siempre, que te ofrecen todos la misma música, lo único que cambia es el espacio físico, pero nada más”, resume la joven de 19 años.

La primera edición de la fiesta se realizó el 8 de julio de 2022, y contó con la participación de una banda local. Sin embargo, a pesar de ser un éxito de convocatoria y realización, tuvieron que enfrentar varios problemas de organización y logística.

“La primera que hicimos siempre me la quiero olvidar personalmente porque fue un desastre internamente, fue caótica la organización, porque estábamos aprendiendo, pero en cuanto a convocatoria fue excelente, juntamos más de 200 personas y la gente quedó muy copada”, recuerda Paloma.

Pero lejos de desanimarse, las creadoras de la fiesta siguieron buscando un lugar donde poder desarrollar su proyecto, y encontraron la oportunidad en El Sótano, un boliche mítico de la noche comodorense que les dio la bienvenida.

Embed

“El Sótano es nuestro lugar, no sé si lo cambiaría, siempre nos abrieron la puerta para todo, nos llevamos muy bien con todo el equipo, las fechas las organizamos siempre con el dueño, Manu”, dice Paloma.

Desde entonces, la fiesta se realiza cada dos meses, y cada vez convoca a más público, de diferentes edades y gustos musicales. La propuesta es variada y abarca desde el rock nacional, con bandas como Babasónicos, Usted señálemelo, Bándalos chinos o Charly García, hasta el trap, con artistas como Dillom, Duki o Nathy Peluso.

Embed - FIESTA BABAS on Instagram: " , " View this post on Instagram A post shared by FIESTA BABAS (@fiestababas)

Los encargados de ponerle ritmo a la noche son los DJ´s Frankkystein (Martina) e Intaky (Santiago), que tocan en todas las ediciones y son los pilares de la fiesta.

“La música que suena en la Babas es casi todo rock argentino, pero también hay música de trap, que es lo que está pegando ahora. Los DJ´s que se encargan de poner la música y son nuestros pilares son Frankkystein e Intaky, ellos tocaron en todas, sin ellos la Babas no existiría tal como es”, explica Paloma.

imagen.png

Además de la música, la fiesta se caracteriza por su estética, que combina los colores rosa, rojo y plateado, con mucha influencia femenina, y por su ambiente, que busca ser inclusivo y divertido.

“Tenemos una base muy fuerte de producción, siempre tenemos algo que se distingue, por empezar tenemos definidos nuestros colores, con mucha influencia femenina, con corazones, labios rojos, todo muy lindo. En el Instagram manejamos un estilo analógico en las fotografías. Buscamos a las bandas, decoramos todo el boliche, siempre hay muchos adornos. Nos rompemos el lomo tratando de hacer algo lindo, y que la gente lo pueda disfrutar”, cuenta Paloma.

La fiesta también es una oportunidad para que las bandas locales puedan mostrar su trabajo y compartir escenario con otras propuestas musicales. Para ello, las organizadoras tienen una historia destacada en su Instagram que se llama “Quiero tocar en la Babas”, donde hay un formulario para que los interesados puedan enviar sus datos y material.

“Nosotros siempre estamos abiertos a propuestas de todo tipo para la fiesta, para lo que son las bandas nosotros tenemos una historia destacada en nuestro Instagram que se llama ‘Quiero tocar en la Babas’, donde hay un formulario para completar y que nos cuenten como se llaman, quiénes tocan y material de música. Necesitamos mucho fechas para verlos en vivo y conocer cómo se organizan, cuánta gente llevan, tener un ida y vuelta entre la banda y nosotras, el formulario está abierto siempre”, dice Paloma.

Los desafíos que les ha planteado hacer esta fiesta son muchos, sobre todo siendo mujeres jóvenes en un ambiente donde no siempre se las respeta o se las toma en serio.

imagen.png

“Los desafíos que nos dio hacer esta fiesta son muchos, hay muchas cosas que pasan en la noche que uno va conociendo, primero es difícil encajar siendo mujer y teniendo 19 años, es muy difícil porque no nos han tomado en serio en algunos lugares o algunas personas, nos han querido cagar plata y otras cosas que te hacen ver bien quiénes son cada persona”, confiesa Paloma.

Sin embargo, eso no las detiene, y tienen muchos planes a futuro para seguir creciendo y ofreciendo una alternativa diferente a los amantes de la noche comodorense.

“Los planes a futuro son seguir realizando la fiesta, empezamos a crecer mucho, nos han escrito de distintas partes del país, DJ, bandas de otros lugares. Ahora el 18 de enero vamos a estar ayudando a Santi Raybet que presenta su disco y en el after show va a haber una mini Babas. Y hay algo que me da vueltas por la cabeza y es el hacer un festival de bandas que todavía no han tenido oportunidad de tocar en las Babas, hacer una especie de Babaspalooza”, revela Paloma.

Quiénes quieran adquirir entradas para el recital de Raybet y la mini Babas pueden hacerlo a través del Instagram oficial @fiestababas (https://www.instagram.com/fiestababas/) , en la tienda Locuras (San Martin 464) y sino hasta el 29/12 transfiriendo al alias: fiestaababaas y mandando el comprobante al instagram @fiestababas.

Embed - santo on Instagram: "bueno al fin:) el jueves 18 de enero de 2024 presentare el disco en el lugar que naci y del que tome inspiracion para hacerlo y junto a amigxs q amo View this post on Instagram A post shared by santo (@raybet___)

La fiesta “Babas” es una muestra de que en Comodoro Rivadavia hay espacio para la diversidad, la creatividad y la pasión por la música. Una propuesta que nació de dos jóvenes mujeres que se animaron a hacer realidad su sueño, y que hoy convoca a muchas personas de distintas edades que buscan divertirse y disfrutar de una noche diferente.