Balean vivienda de familia de la colectividad zíngara

El temerario atentado se produjo en la madrugada de este jueves en el barrio General Güemes de Caleta Olivia.

La policía tomó conocimiento del hecho a las 4:35 por un llamado telefónico que hizo al servicio de emergencias 911 la propietaria de una vivienda ubicada en la avenida Don Bosco Nº 571, Victoria Esteban, integrante de una familia de la colectividad zíngara.

La mujer manifestó a los uniformados que había escuchado numerosas detonaciones que evidenciaban ser de armas de fuego y alcanzó a ver a una motocicleta de color negro con dos individuos que se alejaron rápidamente del lugar.

Al realizar un minucioso peritaje, la policía constató varios impactos de balas en la vivienda y además halló17 vainas servidas esparcidas entre la vereda y la calle, no precisándose el calibre.

No se registraron personas heridas y se iniciaron investigaciones que posibiliten identificar a los autores del atentado que, de acuerdo a fuentes confiables, podría estar relacionado con una pelea que se produjo el miércoles frente a un mercado ubicado en las inmediaciones, el cual habría tenido como protagonistas a integrantes de la misma comunidad.

Por otra parte, hay que recordar en la madrugada del miércoles 4 de marzo hubo otra balacera contra un local de compraventa de automotores ubicado en la avenida Del Trabajo (paralela a Don Bosco), donde se hallaron 12 casquillos de balas calibre 9 milímetros. El local también pertenece a una familia zíngara de apellido Esteban, pero no se pudo confirmar si es la misma que este jueves sufrió el atentado en la vivienda de la avenida Don Bosco.