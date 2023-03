Balearon auto de una concejal

Tres balazos de grueso calibre impactaron en la madrugada de este lunes contra el auto particular de la concejal de Pico Truncado Soledad Cañumil, referente del partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER) liderado por el diputado nacional y dirigente petrolero Claudio Vidal.

La edil le había prestado el rodado de color gris (de cual no se tienen precisiones de su marca y modelo) a su hija y al momento del atentado se encontraba estacionado frente al domicilio de un amigo de la joven, según lo consignó el diario La Opinión Austral.

Dos de los proyectiles perforaron uno de los laterales y otro la luneta y hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los autores, en tanto que el ministro de Seguridad de la provincia, Luca Pratti, hizo saber que se están llevando adelante las investigaciones para esclarecer el hecho.

Sin bien Soledad Cañumil desestimó que el atentado tiene connotaciones políticas, igualmente no se descarta esa posibilidad y desde hora temprana se fueron sucediendo expresiones de repudio, en principio de referentes del mismo partido, entre ellas las de los diputados provinciales Miguel Farías (Pico Truncado) y Hernán Elorrieta (Las Heras).

Luego, de manera formal, el partido SER emitió un comunicado de prensa con la firma de Claudio Vidal que entre sus principales párrafos señala lo siguiente:

“Repudiamos enérgicamente el cobarde ataque que sufrió la compañera concejal por el Municipio de Pico Truncado, Soledad Cañumil. Es inadmisible que en tiempos de Estado de Derecho como el que vivimos ocurran sucesos como estos”.

“Las diferencias políticas e ideológicas deben resolverse a través del debate, de la discusión y el voto popular. De ninguna manera la sociedad puede soportar acciones que buscan coaccionar la voluntad y el trabajo de los dirigentes políticos que pretenden dar respuesta a los problemas de la gente”.

“Este tipo de hechos no nos van a atemorizar, no nos van a detener las amenazas ni los ataques sufridos. Sabemos lo que hacemos y la importancia que tiene el no claudicar en nuestras convicciones. Seguiremos enfrentando las injusticias que padece la comunidad y denunciando a todos aquellos que hacen mal las cosas”.

“Hacemos un llamado de atención al gobierno de Alicia Kirchner. Solicitamos que resguarden la integridad física de la concejal, y colaboren en todo lo que haga falta para que la investigación avance”.

Este no es un hecho aislado, no es la primera vez que un dirigente de SER recibe una amenaza. Esperamos que los referentes, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos y Cambia Santa Cruz repudien conjuntamente lo sucedido. No podremos salir adelante hasta que la violencia, el odio y el revanchismo instalado queden en el pasado”.