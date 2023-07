Bandera azul: la certificación internacional que Cerdá impulsa para la playa de Rada Tilly

El candidato a intendente de Rada Tilly por Arriba Chubut, Martín Cerdá, tiene como uno de los ejes centrales de su proyecto potenciar el turismo en la ciudad de una manera sostenible. Es por eso que presentó junto al director del Instituto Costero de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Javier Tolosano, un plan para certificar la playa bajo normas internacionales para cerciorar la calidad ambiental y de gestión sostenible de la zona.

Cerdá afirmó que “la certificación se realiza bajo el programa internacional de Bandera Azul, que se esfuerza en promover el desarrollo sostenible de las playas, a través de la exigencia de estándares elevados en la calidad de las aguas, la seguridad, la gestión ambiental y la información y educación para la sostenibilidad”. “Es un proyecto que estamos trabajando junto a Javier Tolosano, vecino de nuestra ciudad y que viene desempeñándose hace mucho tiempo en la preservación de espacios naturales, como lo realizó en Rocas Coloradas” explicó.

El candidato a intendente manifestó “tenemos el balneario más austral del mundo y sabemos que tenemos que trabajar mucho para cuidarlo y elevar su calidad ambiental para posicionarlo en el lugar que realmente merece”.

En este sentido agregó que “sabemos muy bien de las políticas ambientales qué hay que desarrollar para nuestra playa que hoy no se priorizan., son varios los vecinos que nos manifestaron que ya no se meten al mar, y quienes practican deportes en el agua nos cuentan del nauseabundo olor que les queda en los trajes de neoprene, por eso hay que actuar rápidamente para que no se agrave la situación. Hoy hay playas que tienen la distinción de Bandera Azul y que se encontraban mucho peor que la nuestra en materia ambiental”.

Para finalizar Cerdá afirmó que “la certificación de dicha norma también permitirá que la exigencia abarque a toda la ciudad, prestando atención en todo el entorno que rodea a Rada Tilly. Este es un plan ambiental integral, que no solo nos va a mejorar la vida a los radatilenses, si no que va a poner la vara muy alta para toda la región”.

Por su parte Javier Tolosano, impulsor del proyecto explicó “Bandera Azul, se encarga principalmente de certificar la calidad ambiental y de gestión sostenible de un espacio costero”. Además agregó que “como dice Martín este no es solo un proyecto ambiental impacta directamente en lo turístico, porque contempla todos los servicios que tiene que tener una playa, desde la prestación de guardavidas, pasando por cartelería e información, rampas y accesibilidad para todos, hasta el buen funcionamiento de baños, restaurantes y paradores. Es un abanico grande de temas que se certifican y que hacen a la sustentabilidad del ambiente costero”.

Al mismo tiempo el director del Instituto Costero de la UNPSJB manifestó “esta propuesta es muy interesante porque da un orden a todos los servicios y la calidad ambiental del espacio público. Todo esto permite que todas las personas que vengan a nuestra playa tengan la seguridad de que se está bañando en un mar limpio, que hay personal entrenado para cualquier emergencia, que todos los servicios están acordes y cumplen con las más altas normas de exigencia ambiental”.