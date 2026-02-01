El “Malevo” ganaba 1-0 con gol de Alonso, pero el “Guapo”, en el minuto 14 de adición, llegó a la igualdad por un penal que convirtió Rodrigo Insúa.

Barracas se lo empató a Riestra en el descuento y con polémica

En un final a pura polémica, Barracas Central le empató en tiempo de descuento y de penal 1-1 a Deportivo Riestra, en partido de la 3ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio “Claudio Tapia”, tuvo el arbitraje de Bruno Amiconi, quien adicionó 15 minutos.

El “Malevo” lo ganaba con un gol de Antony Alonso a los 24’ de la etapa inicial, pero el “Guapo” llegó al empate a través de un penal anotado por Rodrigo Insúa, y en lo que fue la última jugada del partido.

Riestra se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Antony Alonso, que abrió el marcador y le dio tranquilidad momentánea al equipo dirigido por Gustavo Benítez.

En el segundo tiempo, la visita parecía encaminarse a la victoria cuando el delantero Jonathan Herrera marcó un verdadero golazo para estirar la diferencia.

Sin embargo, a instancias del VAR, el juez del partido anuló el tanto por una supuesta falta previa, lo que desató la bronca en el banco del cuadro visitante.

Ya en el epílogo del partido, el “Malevo” tuvo un penal a favor que parecía darle la chance de empatar. No obstante, nuevamente el árbitro fue protagonista: tras revisar la acción, retrocedió la jugada y sancionó penal para el local. Rodrigo Insúa -a los 14’ del tiempo adicionado- fue el encargado de la ejecución y no falló desde los doce pasos, sellando el 1-1 definitivo en la última jugada del encuentro, en medio de protestas generalizadas del conjunto visitante.

Tras el polémico empate, Barracas sumó su segundo punto del campeonato, con lo que ahora está 12° en la Zona B; mientras que Riestra se llevó su primer punto y está 13° en la Zona A.

En la próxima fecha, el equipo de Rubén Insúa recibirá a Gimnasia de La Plata, el lunes 9 de febrero desde las 17; mientras que al equipo de Gustavo Benítez le tocará visitar a Estudiantes, a las 19:15 de ese mismo día.