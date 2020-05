"Benetton, Lewis y Mario Vargas llevan años sin pagar impuestos"

“No escuché a ninguno de los 27 diputados provinciales decir que están a favor del impuesto a la riqueza y tampoco al diputado nacional Santiago Igon decir algo de que Benetton, Lewis y el exvicegobernador Mario Vargas llevan años sin pagar el impuestos a la tierra y nadie hace nada”, dijo esta mañana Santiago Goodman.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de Chubut (ATECh) puso este ejemplo al argumentar su oposición a lo resuelto por la Regional Comodoro Rivadavia de salir a manifestar el próximo domingo su demanda de regularización salarial. Llevan dos meses de atrasos salariales y ninguna precisión sobre la fecha en que podrían cobrar.

En declaraciones a La Cien Punto Uno, Goodman comparó indirectamente a sus pares de Comodoro con quienes promueven cacerolazos y marchas contra la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.

“Los objetivos que proponen los que quieren salir tienen otro tipo de cánones. A esa reflexión llegamos. Todo tiene sus matices. El aislamiento tiene esto de que si no es sale a la calle y no se visibiliza la demanda, no hay reclamo y que ganase la posición del gobierno provincial. Eso no es así”, señaló el sindicalista.

“Hemos evaluado salir y consideramos que no es la acción que contiene a la mayoría y además de cara a la sociedad no podemos estar en la calle con estas características”, acotó, aclarando que de todos modos respeta la postura de los gremialistas de Comodoro.

APOYO CON RESTRICCIONES

Además, indicó que “tengo claro nuestro reclamo y la situación de violencia que pasamos por no cobrar nuestro salario. Pero quienes son los primeros en plantear en salir a la calle son los únicos que no tienen ningún prurito. Muchos de ellos nos han gobernado en el país hasta el 9 de diciembre y tienen como modelos a Estados Unidos o Brasil. De ahí nace la acción”.

También mencionó Goodman en su diatriba anti manifestación callejera la antigua resolución de retenciones a la soja que hizo que promovieran piquetes los grandes terratenientes.

En contraste, dijo que “diariamente los dirigentes del Valle nos movilizamos para garantizar alimentos a los compañeros. No es lo que todos queremos, pero es la realidad. Nuestra decisión es no salir a la calle porque hay gente que se muere con esto y si bien en Chubut este virus se da de una determinada forma, está claro lo que implica para la vida humana”.

“Yo pienso con anteojos de pragmatismo porque desde una acción sindical se busca modificar la realidad y muchas veces el resultado no se ve en lo cotidiano, sino que se vislumbra con el tiempo. Lo que se viene es complejo y habrá desigualdad laboral”, concluyó Goodman.