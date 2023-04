Benvenuto le respondió a Jey Mammon: "Fue una tortura psicológica"

Este miércoles al mediodía, Lucas Benvenuto realizó un descargo en las redes sociales tras las entrevistas de Jey Mammon, en las que el reconocido conductor se defiende de las denuncias de abuso y violación cuando era menor de edad.

Tras la viralización de su audio a Jey Mammon, el denunciante de 30 años reveló que el mensaje lo envió la noche que liberaran "a los últimos de la banda de Jorge Corsi", suceso que lo llevó a una crisis nerviosa y lo llevó a su segundo intento de suicidio.

"Esa noche agarro mi teléfono y le mandé mensajes uno por uno", mencionó Lucas, quien aseguró haber sido abusado por más de un personaje de la farándula. Entre los destinatarios estaba Jey Mammon, aunque no lo llamó por su nombre.

Más adelante, Benvenuto habló de su relación con el ex conductor de "La Peña del Morfi": "De los 14 años hasta los casi 16 fue una tortura psicológica. Yo era un pedacito de carne, nos juntábamos para tener relaciones", describió.

"Él fue un fantasma, y de muchas formas me lo hizo saber, tuvo formas de actuar muy crueles para que yo vaya a la cama. Nunca se dio cuenta de lo que me hizo, y escucharlo en una entrevista hablando de eso para mí es fatal. Cuando se logra esa relación de 'novios' fue desde los 16", resaltó, contradiciendo la defensa de Mammon sobre la edad del menor al tiempo de su relación.

"Yo lo protegí a él. Lo protegí cuando no le dije que me había violado, me levanté al otro día haciendo que no pasó nada. Fue la más oscura de mi vida esa época. Después lo intentó pintar con canciones de amor, con romanticismo", agregó sobre la instancia de violación de la que se defendió Jey Mammon en su publicación de Instagram.

Por último, Lucas se dirigió al actor, respondiendo a sus entrevistas donde le desea "lo mejor": "No gracias, no, no. De todos, menos de vos. Cómo me gustaría tener memoria para saber lo que me hiciste aquella noche, porque ni vos te acordás", cerró.