Boca inicia su camino en la Libertadores ante Alianza Lima, en Perú

Boca fue el gran ausente de la última edición de la Copa Libertadores y el camino de retorno viene complejo. No pudo clasificar de manera directa y tendrá que afrontar un repechaje para meterse en la zona de grupos de la máxima competencia internacional. Alianza Lima, bajo el mando de Néstor Pipo Gorosito, es su rival y lo esperará este martes a la noche para disputar el partido de ida de la Fase 2. La acción comenzará a las 21:30.

Todavía sin una idea clara y lejos de encantar un nivel regular, el Xeneize de Fernando Gago se apoya en los arrestos individualidades para sacar los partidos a flote. Empezó a los tumbos en el torneo local, pero viene de lograr la primera victoria en condición de visitante (1-0 ante Banfield) y eso es un punto a favor. Este martes deberá hacer un buen negocio si quiere llegar con buenas posibilidades a la revancha de la semana que viene en La Bombonera.

Bajas “estelares”, retoques obligados

El equipo argentino llega al duelo de ida con varias bajas de peso como Edinson Cavani, Marcos Rojo o Ander Herrera. Además, Luis Advíncula arrastra una fecha de suspensión de la Sudamericana 2024. De todos modos, el DT Xeneize tendría todo confirmado en defensa y mediocampo, con la continuidad de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa como marcadores centrales y Rodrigo Battaglia en la zona de volantes.

La dupla de cueveros es toda una sorpresa, pero la realidad es que los dos vienen en un nivel muy alto y el canterano, incluso, anotó el gol del triunfo ante el Taladro.

Gago prefiere a Battaglia en la línea defensiva, pero ante las bajas de Herrera, Tomás Belmonte y la reciente de Ignacio Miramón, no quedaría otra opción que subirlo unos metros. En la zona ofensiva son fijas Carlos Palacios y Miguel Merentiel, quien ayer sufrió una molestia, pero saldría entre los once. Si no llega en condiciones, ingresará Milton Giménez. La duda está entre Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

El Changuito ha sido de los mejores en este arranque 2025, mientras que el ex Independiente mostró un nivel muy irregular. Sin embargo, Gago y el cuerpo técnico piensan que este juego, de visitante y con la media distancia como opción saliente, puede ser un punto de despegue para el número 20.

Pipo Gorosito en el banco, caras conocidas en la cancha

Alianza Lima, con Pipo Gorosito en el banco de suplentes, apuesta todo al batacazo y para ello, deberá sacar un buen resultado esta noche. Viene de ganarle 4-2 a Nacional de Paraguay y el once titular tiene muchos nombres de experiencia como el ex Boca, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Hernán Barcos, entre otros. No será de la partida Paolo Guerrero, lesionado.

Alianza Lima-Boca: formaciones, hora y tevé

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo. DT: Néstor Gorotiso

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Exequiel Zeballos. DT: Fernando Gago

Árbitro: Esteban Ostojich, Uruguay

Estadio: Estadio Alejandro Villanueva.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Telefe.