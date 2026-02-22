Boca le dio la bienvenida a Adam Bareiro

El delantero paraguayo, de breve paso por River, se convirtió este sábado de manera oficial en el tercer refuerzo de la entidad “xeneize”.

El delantero paraguayo Adam Bareiro se convirtió este sábado, de manera oficial, en el tercer refuerzo del plantel futbolístico de Boca Juniors.

El exdelantero de San Lorenzo, de fugaz paso por River Plate y Fortaleza de Brasil, se realizó el viernes la revisión médica y en las últimas horas, firmó su contrato por tres años con la entidad “xeneize”.

De esa manera, Boca, que adquirió el 100% de la ficha por 3 millones de dólares, tiene su tercer refuerzo, sumado a los que ya estaban que son el delantero, también paraguayo Angel Romero, y el mediocampista Sebastián Ascacíbar, que proviene de Estudiantes de La Plata.

El equipo, que conduce Claudio Ubeda -muy resistido por la parcialidad “xeneize”-, viene de empatar sin goles de local ante Racing Club, y tras el partido, el plantel se retiró silbado por toda la Bombonera, totalmente disconformes por la pálida actuación que tuvo el equipo en el empate ante la “Academia”.

Por otra parte, Boca se preparará para jugar este martes, desde las 21:15 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Ese partido, que se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, será televisado por la señal de TyC Sports, y podría significar el debut del flamante tercer refuerzo, a quien le dieron la bienvenida este sábado.