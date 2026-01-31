Boca logró su cuarta victoria seguida en la Liga Argentina

El “Xeneize” se impuso 3-0 ante Vélez y se afirma en el tercer puesto de la Liga de Vóleibol.

Boca Juniors logró este sábado un claro triunfo ante Vélez Sarsfield por 3-0 en el partido que abrió el tercer día del 5º Tour que se celebra en Comodoro Rivadavia, con Waiwen Vóley como anfitrión.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes sets corridos: 23-25, 21-25 y 20-25.

De esa manera, el elenco que conduce Marcelo Gigante hilvanó su cuarta victoria en fila que le permite seguir en el tercer escalón de la tabla, ahora con 28 puntos, mientras que el “Fortín”, que venía de ganarle a San Lorenzo, quedó último con 8 unidades.

Sergio Acosta, con 13 puntos, 11 de ataque y 2 de bloqueo, lideró la ofensiva del “Xeneize”, mientras que Germán Johansen con 8, fue el mejor en el elenco de Liniers.

De esa manera, Boca sigue tercero con 9 victorias y 5 derrotas, mientras que Vélez permanece en el fondo con 2 triunfos y 12 caídas.

La acción continúa a partir de las 15 con el duelo entre San Lorenzo y Monteros Vóley de Tucumán, para luego seguir con Defensores de Banfield y el líder Ciudad y cerrará, el local Waiwen que se medirá ante River Plate en un partido por demás clave.

Los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

…………….

Programa – Tour 5 - Socios Fundadores

Sábado 31

- Vélez Sarsfield 0 / Boca Juniors 3 (23-25, 21-25 y 20-25)

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.