El equipo de Claudio Úbeda igualó sin goles ante el Calamar por la quinta fecha del Apertura 2026. Paredes y Ascacíbar terminaron con molestias en una noche de clima tenso.

Boca no levanta: empató con Platense y se fue silbado de La Bombonera

Boca Juniors volvió a dejar una imagen opaca y no logró salir del mal momento futbolístico. Por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026, Zona A, igualó 0-0 frente a Platense en La Bombonera y profundizó el malestar de su gente, que despidió al equipo con silbidos.

Tras la caída ante Vélez Sarsfield, el Xeneize necesitaba una reacción. Si bien generó las oportunidades más nítidas del encuentro, careció de precisión y claridad en los metros finales. Del otro lado, el conjunto dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez mostró orden y carácter: lejos de especular con el empate, sostuvo una postura firme y disputó el partido en campo rival cada vez que pudo.

El equipo conducido por Claudio Úbeda volvió a evidenciar dificultades para imponer condiciones. Sin fluidez en el mediocampo y con escasa profundidad por las bandas, Boca chocó una y otra vez contra una defensa bien plantada y terminó repitiendo centros sin destino.

La preocupación no terminó en el resultado. En un plantel afectado por reiteradas bajas físicas, Leandro Paredes dejó el campo con hielo en el tobillo derecho, mientras que Santiago Ascacíbar acusó una molestia muscular que obligó a su reemplazo. Dos señales de alerta que se suman a una lista creciente de lesionados.

El empate dejó un sabor amargo en La Bombonera. Boca sigue sin encontrar regularidad, acumula actuaciones discretas y empieza a sentir la presión de su público en un arranque de torneo muy por debajo de las expectativas.