Boca renueva su sueño por la séptima con un triunfo en Chile

El “Xeneize” se impuso por 2-1 ante Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores. Los goles los hicieron Paredes y Bareiro. Díaz descontó para “Los Cruzados”.

Boca Juniors le ganó este martes de visitante por 2-1 a Universidad Católica de Chile por la primera fecha de la Copa Libertadores de América, certamen que no jugó en las dos últimas ediciones.

El partido, correspondiente al Grupo D, se jugó en el estadio San Carlos de Apoquindo, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Los goles del equipo argentino los marcaron Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo. Díaz descontó para “Los Cruzados”.

El “Xeneize” abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Paredes capturó una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate, que entró bajo y rasante por el palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

A los 33 minutos, un pase bombeado de Paredes con la cara externa del pie derecho habilitó el desmarque de Santiago Ascacibar, que controló con el pecho a la carrera y sacó un disparo de volea con la zurda, que Bernedo despejó sobre el primer palo.

Luego de una larga jugada asociativa de cuadro argentino en el primer minuto de descuento, Lautaro Blanco metió un centro rasante al primer palo para Adam Bareiro, que definió ancho.

La primera llegada de la segunda mitad fue de la visita, en el primer minuto, cuando un pase filtrado por Milton Delgado dejó a Ayrton Costa mano a mano para que pique la pelota por encima del achique del arquero rival, aunque Branco Ampuero pudo rechazar sobre la línea.

El local no tuvo llegadas hasta los nueve minutos de la segunda etapa, con un desborde por derecha de Clemente Montes y centro al segundo palo para el cabezazo de Justo Giani, cuyo disparo se hubiera metido por el ángulo izquierdo de no ser por un buen manotazo de Leandro Brey.

El segundo gol de la noche llegó en 19 minutos, con una buena jugada individual del juvenil Tomás Aranda que con un taco permitió el desborde por izquierda de Blanco, que puso un centro rasante al segundo palo para la llegada de Bareiro, quien solo tuvo que empujar la pelota contra la red con un disparo de primera.

El descuento llegó a los 37 minutos, cuando Giani pudo puntear la pelota ante un defectuoso intento de cortar con los puños de arquero del “Xeneize” y dejó la pelota suelta dentro del área para el remate de Juan Ignacio Díaz, que puso el 2-1. La jugada fue revisada por el VAR, constatándose luego que la conquista terminó siendo legítima.

De esa manera, y luego de que el árbitro adicionara 7 minutos, llegó el final y así Boca se vuelve al país con una gran victoria en su vuelta a la Copa Libertadores y en busca de la séptima.