Boca repudió la broma de un periodista por la lesión de Zeballos

Boca Juniors emitió un comunicado en repudio a la broma emitida por el periodista Daniel Arcucci a raíz de la lesión sufrida por Exequiel Zeballos, en el último encuentro que se disputó en Córdoba ante Belgrano. “Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol. ¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil”, reza parte del comunicado.

Asimismo, Daniel Arcucci también hizo públicas sus disculpas apenas tomó conocimiento del desafortunado comentario y en el mismo “F90″ de la señal ESPN reconoció: “Cuando hicimos este juego con Oscar (Ruggeri) dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije ‘uy, como al Changuito’, y no corresponde. Tal vez fue en un momento de chiste que tenemos en el programa, pero pido disculpas, no corresponde que lo diga. Las disculpas son sobre todo al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida por eso. Obviamente no tuve ninguna intención y comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Corresponde que pida disculpas”.

El delantero de Boca Juniors se hizo los exámenes médicos pertinentes esta mañana y se confirmó la peor noticia: “ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Realizará rehabilitación preoperatoria y cuando esté en condiciones se programará la cirugía”. Esta dura lesión le demandará al Changuito Zeballos entre seis y ocho meses de recuperación. Las lágrimas en su rostro tras la fortuita jugada frente a Belgrano de Córdoba adelantaban la mala situación, que se oficializó este miércoles en la mañana a través del parte médico publicado por la institución de La Ribera.

Zeballos, de 21 años, ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo, en lugar del mediocampista colombiano Jorman Campuzano, y tuvo buenos pasajes, con una asistencia incluida a Miguel Merentiel, aunque cuando disputó una pelota sobre el lateral derecho cayó sobre su rodilla derecha y enseguida mostró gestos de dolor. En menos de 10 minutos dejó el campo y la preocupación se volvió aún más grande al verlo con lágrimas en los ojos.

Changuito será baja por al menos un semestre y las lesiones se volvieron parte de su carrera, ya que tuvo diferentes problemas musculares a lo largo de este año después de la dura fractura de tibia y peroné y tobillo padecida por una patada de Milton Leyendeker, de Agropecuario de Carlos Casares, en la Copa Argentina de 2022.