Boca se lo dio vuelta a Barracas y ganó 3-1

El “Guapo”, que jugó casi todo el partido con uno menos por expulsión de Tapia, ganaba con un golazo de Insúa. El “Xeneize” revirtió el marcador en el segundo tiempo, con dos de Giménez y uno de Merentiel.

Boca Juniors derrotó este lunes a Barracas Central por 3-1 y con esa victoria quedó a un punto de los lideres de la Zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido de la 12ª fecha, que se jugó en el estadio Claudio Chiqui Tapia, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina, y se había postergado a raíz del fallecimiento de Miguel Angel Russo, quien era el DT del plantel “xeneize”.

El “Guapo”, que desde los 13 minutos de juego se quedó con uno menos por expulsión de Iván Tapia, se había puesto en ventaja con un golazo de Rodrigo Insúa (20’).

El “Xeneize”, dio vuelta la historia en el segundo tiempo y con dos tantos de Milton Giménez (8’ y 11’), y uno de Miguel Merentiel (21’), se fue del barrio de Barracas con un triunfo clave que le permite ahora volver a quedar en zona de puestos de Copa Libertadores.

Barracas Central se la hizo difícil a Boca en la primera etapa. Pese a la tempranísima expulsión de Iván Tapia, el equipo de Rubén Darío Insúa rompió el cero con un golazo de Rodrigo Insúa y el 'Xeneize' estuvo en aprietos.

Sin embargo, Claudio Ubeda acertó con los cambios. Exequiel Zeballos ingresó de la mejor manera en lugar de Williams Alarcón y fue protagonista vital para la remontada final por 3-1.

Milton Giménez anotó un doblete. El delantero la colocó en el segundo palo tras una jugada personal del 'Changuito' e igualó las acciones. Minutos después convirtió el 2-1 parcial de cabeza.

Sobre el final, Zeballos desbordó a toda velocidad por la banda derecha y dejó a Miguel Merentiel en soledad. El uruguayo definió con cierta incomodidad, pero la pelota se metió por encima de Marcos Ledesma. Así, Boca pasó a River en la Tabla Anual y quedó segundo.

Con esa victoria, los conducidos de Claudio Ubeda suman 20 puntos y se ubican a uno de los líderes Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, ambos con 21 unidades. Barracas, mientras tanto, quedó en el décimo lugar con 18 puntos.

En la próxima fecha, Boca visitará este domingo al “Pincha”, mientras que Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors.