Boca vendió a Luis Vázquez

El club Boca Juniors cerró este domingo la venta del delantero Luis Vázquez al Anderlecht de la primera división de Bélgica, en una suma de 7 millones de dólares, más una plusvalía del 15 por ciento. La operación también contempla un plus por objetivos a cumplir.

Vázquez, de 22 años, viajó a Europa este mismo domingo para someterse a la revisación médica y formalizar su contrato por cuatro años. Así, el jugador quedó fuera de la nómina de convocados para el partido de este lunes ante Newell’s Old Boys de Rosario por la 26ª fecha de la Liga Profesional, torneo que coronó campeón a River Plate.

"Estoy contento con este nuevo camino, hoy me despedí de mis compañeros, voy a buscar lo mejor para mí. Me hubiese gustado despedirme en la cancha pero son cosas que pasan. Me enfoco en lo que viene", comentó Vázquez.

"Es algo nuevo, vamos a ver la adaptación y creo que en Boca había sumado más confianza en los últimos partidos, llego con ritmo. Tengo que adaptarme lo más rápido posible, hacer goles y aportar. Cuando llegó la primera oferta me puse a analizar la ciudad, el equipo y todo lo demás. Me gustó el club y su forma de jugar", analizó sobre su nuevo club.

Además, entregó su mensaje de despedida a Boca: "De Boca me llevo lo mejor, dejo a mis amigos que son como mi familia. Ellos también están contentos por mí. Agradezco al hincha por el cariño de siempre", sentenció.