Bocinazo a favor de médico que receta ibuprofeno inhalado

La imponente manifestación, que incluyó aplausos de gente que salió a las veredas para saludar a los automovilistas fue a favor del médico cirujano Juan Acuña Kunz, quien no solo se expresó a favor del uso de ibuprofeno inhalado para pacientes críticos de COVID 19, sino que también ya lo está recetando con el consentimiento de quienes se infectaron del virus y de sus familiares.

Las características de bocinazo, que comenzó a las 22:00 y solo tuvo comparación con algún evento futbolístico protagonizado por una selección nacional, se vio potenciado porque desde esferas del gobierno provincial se criticó con dureza al médico caletense.

A modo de ejemplo, un funcionario del Ministerio de Salud, Germán Avallay, llegó a calificar de “actitud miserable” la postura de Acuña Kunz, acusándolo de perseguir fines políticos.

En tanto, uno de los principales referentes del bloque de diputados del Frente de Todos, Matías Mazú, hasta advirtió que le podrían quitar la matricula.

Esto fue lo que indignó a miles de vecinos caletenses que se habían autoconvocado por redes sociales y enviado mensajes a medios periodísticos para realizar la manifestación.

Además, muchos de los testimonios recogidos por El Patagónico, dan cuenta que la gente cuestiona severamente la negativa de la mayoría parlamentaria y del Ejecutivo provincial -incluyendo a las autoridades de la cartera de salud- que se oponen al uso compasivo del medicamento mencionado porque no cuenta en la autorización de la ANMAT.

“Ya fallecieron 121 santacruceños que se hallaban en salas de terapia intensiva de los hospitales y solo les pudieron dar oxígeno y algunos corticoides. No queremos más muertos y por eso pedimos que al menos se intente salvar gente con el ibuprofeno inhalado. Es por esto que defendemos al dr. Acuña Kunz” dijo anoche uno de los vecinos a El Patagónico.

Por su parte, el médico que reside en la zona costanera, salió a la calle para saludar el paso de cientos de automovilistas decidieron pasar por su domicilio y a través de varios medios periodísticos dejó en claro que su decisión no tiene nada que ver con la política.

“Ya fui concejal y diputado nacional (por la UCR) y no busco ningún otro cargo porque ya estoy en el otoño de mi vida y lo único que quiero es salvar vida” afirmó, fundamentado que el medicamento que receta no es caro y que además hay estudios científicos que se realizaron en Europa, los que demuestran que en muchos casos de COVID 19 resulta efectivo y no por algo ya está siendo utilizado para tal fin en varias provincias argentinas.