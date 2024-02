Brasil anunció su vacuna nacional contra el dengue

La novedad se conoció luego de que el Ministerio de Salud anunciara el inicio de la vacunación contra el dengue para personas de entre 10 y 14 años con una vacuna importada de un laboratorio japonés.

El brote de dengue que vive Brasil ya causó 15 muertes confirmadas en lo que va de 2024 y otras 147 bajo investigación, mientras que el gobierno de la capital federal, Brasilia, declaró la emergencia por esta enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti.

En ese marco, el Instituto Butantan de San Pablo, un laboratorio público, anunció que hasta junio buscará registrar la vacuna contra el dengue ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, el ente regulador).

Los datos de la tercera fase del ensayo clínico fueron divulgados también este mismo jueves en la publicación científica The New England Journal of Medicine.

Un comunicado de la estatal Fundación de Amparo a la Investigación del estado de Sao Paulo (Fapesp, por sus siglas en portugués) -financiadora del estudio- informó que la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan "demostró ser segura tanto entre los voluntarios con antecedentes de infección previa como entre los que nunca se habían infectado antes".

Los resultados de los dos primeros años del ensayo clínico de fase 3, que comenzó en febrero de 2016 y contó con 16.235 participantes de 13 estados de Brasil, ahora están detallados por subgrupos.

Según el estudio, la vacuna del Instituto Butantan tuvo una eficacia del 80,1% para el grupo de edad de 2 a 6 años; del 77,8% entre los participantes de 7 a 17 años; y del 90% entre los de 18 a 59 años.

"La publicación de este artículo en la principal revista médica del mundo atestigua el rigor y la calidad del trabajo realizado por investigadores de 16 centros brasileños, localizados en las cinco regiones del país", afirmó el director del Instituto Butantan, el infectólogo Esper Kallás, primer autor del estudio.

Según las cifras oficiales, la incidencia de dengue calculada en el país más grande de América Latina, se sitúa actualmente en 107,1 casos por cada grupo de 100.000 habitantes, mientras que la tasa de letalidad de la enfermedad es del 0,9%, dice el comunicado.

