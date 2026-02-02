Bruno Alvarez y Raquel Bogado ganaron los 10K en El Hoyo

La prueba atlética solidaria de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, se desarrolló el último sábado, con una buena convocatoria.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, el último sábado se disputó en El Hoyo la 13ª edición de la tradicional prueba atlética, que contó con el acompañamiento del Gobierno provincial a través de la Delegación Cordillerana de Chubut Deportes. En los 10K, el vencedor fue Bruno Alvarez en Caballeros, mientras que en Damas, la ganadora fue Raquel Bogado.

La celebración solidaria sumó nuevamente su capítulo deportivo con el atletismo, bajo la organización de la Escuela Municipal, dirigida por el profesor Sergio Jara. Jóvenes, adultos y algunos niños fueron protagonistas de una gran jornada, compitiendo en las distancias de 5 y 10 kilómetros, sobre un circuito exigente que combinó tramos de asfalto y ripio, con algunas subidas que pusieron a prueba a los atletas.

Al finalizar la competencia, el profesor Jara destacó el desarrollo del evento: “Estamos muy contentos con esta competencia que, si bien fue reprogramada, hoy contó con un muy buen número de atletas”.

Pensando en lo que viene, agregó: “En dos semanas estaremos participando de la ronda provincial de los Juegos Comunales. Los chicos están muy entusiasmados, entrenando con ganas de competir y, sobre todo, de compartir experiencias con jóvenes de toda la provincia. A futuro, ya pensamos en 2026, con la posibilidad de llegar a instancias nacionales y también en los Juegos Evita”.

Por su parte, la directora municipal de Deportes, Giselle Nougués, resaltó el trabajo que se viene realizando en la localidad y señaló que actualmente se proyecta contar con diez escuelas deportivas para niños, jóvenes y adultos. “Este año queremos llegar también a los parajes cercanos, para que esos vecinos puedan sumarse a las actividades deportivas”, expresó.

Nougués confirmó además que acompañará a los deportistas que representarán a la localidad en el provincial de los Juegos Comunales, que se disputará en la costa chubutense. “Trabajamos muy fuerte junto a los profesores y agradecemos el acompañamiento permanente de Chubut Deportes, que siempre está presente”, afirmó.

atletismo1

RESULTADOS DESTACADOS

Entre los competidores, Triana Valentina Calderón Muñoz se quedó con la victoria en los 5K aeróbicos. Integrante de la Escuela Municipal Awkache de Esquel, la atleta destacó el trabajo previo realizado y agradeció especialmente a su entrenadora, Cristina Campos, por el acompañamiento y la preparación. Entre los caballeros el ganador fue Lucas Monroy.

En los 10K, volvió a brillar Bruno Alvarez, quien tras una destacada actuación en la Corrida Internacional del Diario Crónica -donde fue segundo hace apenas una semana- logró su tercer triunfo consecutivo en El Hoyo. “Fue una carrera muy buena, pude correr a mi ritmo. Se sentía el calor, pero los puestos de hidratación funcionaron muy bien”, señaló el deportista, elegido Deportista del Año 2025 de El Maitén.

De cara a lo que viene, Alvarez adelantó que el 14 de febrero competirá en los 10K de Centenario, con el objetivo de mejorar su marca.

En la rama femenina, la esquelense Raquel Bogado tuvo un debut soñado en la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, imponiéndose con amplitud en los 10K. “El circuito fue muy lindo y entretenido. El calor se hizo sentir, pero se disfrutó mucho la carrera”, expresó la ganadora, quien ya piensa en su próximo compromiso: el Desafío Capri, que se correrá en Esquel en el mes de mayo.