La influencer Cami Mayan aprovechó la llegada de la cantante estadounidense Taylor Swift a la Argentina para sus conciertos en River y le tiró un palazo a su ex.

Brutal indirecta a Alexis Mac Allister de parte de su ex

La llegada de Taylor Swift a la Argentina provocó emoción y expectativa entre los fans que la esperan hace meses, pero también se sintió en la farándula argentina. Cami Mayan, la ex pareja de Alexis Mac Allister, mostró el look con el que irá al concierto de la estadounidense y aprovechó su discografía para dedicarle una brutal indirecta a su ex.

Como ya se sabe, la relación entre el jugador de la Selección Argentina y la influencer de moda se terminó poco después del triunfo de la Scaloneta en el Mundial Qatar 2022, y poco después de la ruptura, Mac Allister oficializó su relación con Ailén Cova, quien fue amiga íntima de Mayan.

Al momento del escándalo volaron los rumores de una infidelidad por parte de Mac Allister con Cova, quien habría guardado sentimientos por el futbolista aún cuando era novio de su mejor amiga, pero nunca nada fue confirmado. Sin embargo, Cami Mayan dejó en claro lo que piensa de la situación con ayuda de un tema de Taylor Swift.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flulixtommo%2Fstatus%2F1722020366950768841&partner=&hide_thread=false No le tiro un palo, le tiro un PALAZO pic.twitter.com/AuDxtZUUZz — Lul! -192 (@lulixtommo) November 7, 2023

La influencer publicó un video a su cuenta de TikTok donde mostraba el outfit que eligió para ir a ver a la cantante en el Estadio Monumental y eligió para acompañar el video uno de los temas más famosos de la rubia, "Mr. Perfectly Fine".

En la letra de la canción, Swift habla de una situación similar a la que vivió Mayan: una pareja que se separa y, mientras la mujer intenta recomponerse, el hombre inicia rápidamente una nueva relación. "Él sigue con su día / Se olvida que alguna vez escuchó mi nombre / Bueno, pensé que podrías ser diferente al resto, supongo que son todos iguales", dice la letra.

Si bien la elección de la música podría haber sido una coincidencia, fanáticos de Mayan señalaron las semejanzas a su situación en los comentarios del video y la influencer sorprendió al darle 'me gusta' a sus teorías. "La canción no fue al azar y lo re banco", dice una de las respuestas likeadas por Mayan.