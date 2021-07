Bullrich: "Alguna vez armé una molotov, pero ya me olvidé"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recordó sus épocas como militante montonera y confesó que aprendió a armar bombas molotov, aunque aclaró que ya no recuerda cómo hacerlo.

"No sé armar bombas", contestó la funcionaria de Juntos por el Cambio durante una entrevista para TN.

Sin embargo, ante la repregunta del periodista, explicó: "Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. Hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora… no"

"De los '70 y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie", señaló.

Y agregó: "No creo en la violencia como forma de acción política, en la imposición de un gobierno. Y uno lo ve hoy, lo ve con (Daniel) Ortega (Presidente de Nicaragua), que terminó siendo igual que (Anastasio) Somoza, aquel dictador que volteó, porque las practicas te condicionan las formas de hacer las cosas".

"Si vos ganás con violencia, después la usás durante todo el régimen. Es lo que pasa en Cuba", resaltó.