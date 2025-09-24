"Bullying laboral": le pusieron desengrasante en la bebida y murió

El hecho ocurrió en México y tuvo como víctima a un hombre de 47 años. Sus compañeros de trabajo lo hostigaban y terminaron provocándole la muerte.

Un trabajador de limpieza de 47 años falleció en México tras ingerir por accidente desengrasante que, a modo de “broma pesada”, sus compañeros colocaron en su bebida. El caso expuso una grave situación de bullying laboral y ya generó conmoción por la violencia y crueldad detrás del hecho.

La víctima fue identificada como Carlos Gurrola Arguijo, conocido cariñosamente como “El Papayita”, murió el 18 de septiembre en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila.

El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en la sucursal HEB Senderos, donde Gurrola se desempeñaba como empleado de la empresa contratista de limpieza Multiservicios Rocasa. Al volver de su almuerzo y beber de su botella, notó un sabor extraño, pero ya había consumido una cantidad suficiente para sufrir graves quemaduras internas.

Víctima de bullying laboral

Según denunció su familia, la muerte de “El Papayita” no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un ambiente de acoso laboral. Carlos sufría constantes burlas y agresiones: le escondían la comida, dañaban su bicicleta y hasta le ocultaban su celular. La “broma” con desengrasante fue la culminación de un patrón de hostigamiento.

Los familiares también señalaron que la empresa no actuó con rapidez. Recién fueron notificados del incidente tres horas después, y tuvieron que trasladarlo por sus propios medios a la Cruz Roja. Además, una compañera de trabajo habría tirado la botella contaminada, eliminando una prueba clave.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación. Se revisan las cámaras de seguridad y se tomó declaración a testigos para determinar quién colocó el químico en la bebida de Gurrola.

Un insólito caso de bullying en el Alto Valle

En otro caso de bullying, una adolescente de 16 años es víctima de hostigamiento "por linda" en el colegio desde hace años y después de pedir soluciones a los directivos, la Supervisión y hasta la Justicia, la única respuesta que recibió junto a su familia es que debería buscar banco en otro colegio.

El hecho ocurrió en mayo, cuando la madre de la víctima denunció que la adolescente es hostigada y atacada desde hace años por una compañera y su grupo de amigas, quienes la acosan por su apariencia y sus actividades fuera del colegio, como el patinaje artístico. El acoso reiterado durante años le provocó a la joven consecuencias psicológicas graves, como desmayos, parálisis faciales y estrés constante.

La situación se da en la ESRN 9 de Roca hace aproximadamente 4 años, prácticamente, durante todo el paso por Nivel Medio. La mamá de la víctima habló con los directivos, con los supervisores y hasta llegó a la Justicia, pero nadie le da soluciones. La familia reclama que cambien de escuela a su hija, pero sistemáticamente le niegan esa posibilidad, según aseguró a AN Roca.

Según denunciaron los familiares de la adolescente -cuya identidad se mantiene bajo reserva- la respuesta que les dieron es que son ellos quienes deben buscar un banco en otra escuela. Si bien lo intentaron, en las demás escuelas secundarias les respondieron que esa medida la tiene que resolver la supervisión o directamente Educación.

Tan intensos han sido los acosos y ataques que la agresora promovió, que en algunos casosla joven tenía que ir al baño con compañía, y no podía concentrarse en sus actividades académicas ni en las materias que cursaba.

La víctima relató que la situación es “inaguantable” y que ha perdido la confianza en las instituciones que deberían protegerla. "Yo no soy la única que padece estas situaciones, pero yo quiero que esto se termine y quiero irme del colegio", expresó.

Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades ha generado una sensación de abandono y desesperanza en la joven y su familia. Hubo algunos intentos de mediar convocando a las dos familias, pero todo se agravó, por eso solo piden terminar con el calvario y que la cambien de colegio.