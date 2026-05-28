Buscan localizar falla eléctrica que produjo prolongado apagón

Numerosos barrios de Caleta Olivia se encuentran desde el miércoles por la noche sin energía eléctrica. El corte también afecta la planta de osmosis inversa.

Hasta el mediodía de este jueves, la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) no había podido ubicar el sitio de la falla, según lo hizo saber a través de un comunicado de prensa.

En tanto sigue incrementándose la indignación de vecinos por el prolongado apagón que anoche era perceptible en barrios densamente poblados como el Rotary 23 (foto) dado que quedaron totalmente a oscuras, pero ya es habitual que en Caleta Olivia haya cortes de energía toda vez que se registran vientos y lluvias de escasa intensidad.

El nuevo inconveniente también afectó la operatividad de la planta de osmosis inversa que potabiliza el agua de mar.

PIDEN “PACIENCIA”

El comunicado de prensa emitido a media mañana de este jueves por SPSE, expresa textualmente:

“Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informa a la comunidad de Caleta Olivia que, debido a un inconveniente técnico en el sistema de distribución eléctrica, se registra una interrupción programada y de emergencia en el suministro de energía que afecta temporalmente a la Zona Centro, Cañadón Quintar y a la Planta de Ósmosis Inversa. Los barrios afectados serán: 1 de Mayo; Rotary; Bontempo; Esperanza y Bicentenario”

“Tras registrarse la anomalía, el equipo de guardia operativa procedió en primera instancia a reemplazar el interruptor de la celda afectada. Sin embargo, al realizar las pruebas de media tensión posteriores, el dispositivo volvió a activarse de forma automática (apertura por sobrecorriente a tierra), lo que confirmó de manera preliminar que el problema se origina directamente sobre la línea de distribución”.

“Frente a este escenario, las cuadrillas técnicas de la empresa estatal han salido nuevamente a terreno para seccionar la línea de Caleta. Esta tarea consiste en dividir la red por tramos para revisar y probar cada sector individualmente, permitiendo identificar con precisión el lugar exacto del fallo para proceder a su inmediata reparación”.

“Desde SPSE se solicita a los vecinos de los sectores afectados, así como a los usuarios que dependen del normal funcionamiento de la Planta de Ósmosis Inversa, mantener la paciencia mientras el personal técnico trabaja bajo condiciones de seguridad para normalizar el servicio eléctrico lo antes posible”.