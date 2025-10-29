Buscan a una adolescente de 14 años en Puerto Madryn

Se trata de Giuliana Cappello Vulcano de 14 años, que se ausentó de su domicilio este martes 28 de octubre en momentos que se trasladaba desde la escuela 728 “Alfonsina Storni”.

La Oficina de búsqueda de persona de Puerto Madryn solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la menor Giuliana Cappello Vulcano (14) que se ausentó de su domicilio el martes 28 de octubre en momentos que se trasladaba desde la escuela 728 “Alfonsina Storni”. Esto ocurrió a las 8 de la mañana, aunque en el horario de la tarde no retornó a su hogar.

La adolescente tiene una contextura física delgada de 1,50 aproximadamente, tez blanca, cabello largo, lacio, color castaño oscuro, por debajo de los hombros, tiene flequillo, ojos color marrones, no posee tatuajes, ni cicatrices, ni usa aritos y/o piercing.

Al momento de ausentarse vestía campera de abrigo color rosa viejo, zapatillas marca Nike color fucsia, mochila color negro. sin más detalle.

Cualquier información podrán brindarla a la dependencia policial más cercana, llamando al 101 y/o comunicarse al abonado 2804562486 y/o enviando un mensaje privado a este perfil.

Fuente: Jornada