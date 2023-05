El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 29 mayo 2023

Calafate se consagró campeón del torneo Apertura de Césped

El 'Cala' conquistó los títulos de hóckey en Primera Damas, Sub 19 y Sub 14. En Sub 16B se coronó Náutico Rada Tilly y en Sub 16, el primer puesto fue para Santa Lucía.