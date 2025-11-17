Calafate se coronó campeón en Primera Damas

La Asociación Austral de Hóckey dio por terminado el torneo Clausura de campo. “Cala” también ganó el título en Sub 19, mientras que Náutico Rada Tilly lo hizo en Sub 14 y Sub 16.

Calafate RC se coronó el último fin de semana campeón en Primera Damas al derrotar en la final a Chenque RC por 6-3 y de esa manera conquistó el título del torneo Clausura, que organizó la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, el fin de semana las finales del certamen se desarrollaron en instalaciones de Calafate RC.

Asimismo, en Sub 19, la gloria también fue para las dueñas de casa que vencieron a Deportivo Portugués.

Mientras que en Sub 14 y Sub 16, el que se consagró campeón fue Náutico Rada Tilly.

De esa manera, se cerró la temporada 2025 en la Asociación Austral de Hóckey, y como viene sucediendo en cada año, con mucha actividad en sus diferentes categorías.

“Concluimos una nueva edición del torneo con la enorme satisfacción de ver a nuestras jugadoras, clubes y familias vivir un fin de temporada lleno de compromiso, crecimiento y pasión por el hockey”, reflejó en su página oficial de Facebook, la Asociación Austral de Hóckey.

Para luego agradecer “especialmente a quienes hicieron posible este torneo: Chubut Deportes, Ente Comodoro Deportes. Municipalidad de Rada Tilly, Ivess, por acompañar la hidratación de toda la jornada, Panadería Don Carlos, siempre presentes, Darío Costilla, por su colaboración. Cuerpos técnicos y jefes de equipo, por el trabajo y la dedicación, Natalia Robledo- Somos Kámika.

Arbitros y equipo arbitral, por su compromiso en cada partido y a todas las familias y padres, por el acompañamiento constante. Gracias por ser parte del crecimiento del hockey en nuestra ciudad y por construir, entre todos, un cierre de temporada a la altura de lo que soñamos. Nos reencontramos en la próxima, con nuevos desafíos y la misma pasión que nos mueve”, finaliza el comunicado.

Panorama

SUB 14

Campeón: Náutico Rada Tilly

Subcampeón: Calafate RC.

Tercero: Santa Lucía.

Cuarto: Chenque RC.

Quinto: Deportivo Portugués.

SUB 16

Campeón: Náutico Rada Tilly.

Subcampeón: Chenque RC.

Tercero: Deportivo Portugués.

Cuarto: Calafate RC.

Quinto: Santa Lucía.

Sexto: Náutico Rada Tilly Negro.

Séptimo: Comodoro RC.

SUB 19

Campeón: Calafate RC.

Subcampeón: Deportivo Portugués.

Tercero: Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

Cuarto: Chenque RC.

Quinto: Comodoro RC.

Sexto: Náutico Rada Tilly “Negro”.

Séptimo: Deportivo Portugués “Rojo”.

PRIMERA DAMAS

Campeón: Calafate RC.

Subcampeón: Chenque RC.

Tercero: Deportivo Portugués.

Cuarto: Comodoro RC.

Quinto: Náutico Rada Tilly.

Sexto: Santa Lucía.

Premiaciones del Torneo 2025

SUB 14

Goleadora: Emilia Buzzi (Náutico Rada Tilly)

Jugadora destacada: Emilia Buzzi (Náutico Rada Tilly)

Arquera destacada: Pilar Serquis (Santa Lucía)

SUB 16

Goleadora: Ambar Bonvissutto (Chenque RC)

Jugadora destacada: Emilia Buzzi (Náutico Rada Tilly)

Arquera destacada: Josefina Caamaño (Comodoro RC)

SUB 19

Goleadora: Brisa García (Deportivo Portugués)

Jugadora destacada: Luana Ojeda (Calafate)

Arquera destacada: Tiziana García (Deportivo Portugués)

PRIMERA DAMAS

Goleadora: Zahira Jouri (Chenque RC)

Jugadora destacada: Valentina Reynafe García (Chenque)

Arquera destacada: Tiziana García (Deportivo Portugués).