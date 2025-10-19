Calafate y Trelew clasificaron a "semis" del Torneo Austral

El “Cala” derrotó 38-5 a San Jorge RC, mientras que “Las Cebras” vencieron 55-20 a Draig Goch RC. También ganaron Portugués y Comodoro RC.

Se disputó este sábado la última fecha de la fase regular del Torneo Austral de rugby 2025, certamen que organizan las uniones Austral y la del Valle del Chubut.

En ese contexto, la jornada dejó como novedad, la clasificación a semifinales de Calafate RC y Trelew RC.

El “Cala”, escolta del campeonato, se impuso de local ante San Jorge RC de Caleta Olivia 38-5, mientras que “Las Cebras” le ganaron 55-20 a Draig Goch RC de Gaiman.

Mientras tanto, el puntero Deportivo Portugués se reencontró con la victoria al derrotar de local a Puerto Madryn RC por 36-19.

De esa manera, Calafate y Trelew RC se metieron en las semifinales, y ahora solo resta un lugar, el cual lo lucharán el cuarto Bigornia Club de Rawson, que venció 36-26 a Patoruzú RC de Trelew, y Comodoro RC que se impuso en el clásico a Chenque RC por 34-26.

Por otra parte, y de acuerdo a los resultados que se registraron en esta fecha, se definieron otros dos campeones en las formativas.

Uno de ellos es Chenque RC en Menores de 15 años, mientras que Puerto Madryn RC se aseguró el título en M-16. Cabe destacar que en Menores de 18, ya se había consagrado Trelew RC y en Intermedia lo hizo Deportivo Portugués.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 37 puntos, 2) Calafate RC 32, 3) Trelew RC 32, 4) Bigornia Club 29, 5) Comodoro RC 26, 6) Chenque RC 19, 7) Patoruzú RC 13, 8) Puerto Madryn RC 11, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 4.

Panorama de la 9ª fecha

SABADO 18

Cancha: Deportivo Portugués – Bº Industrial

- Deportivo Portugués 15 / Puerto Madryn RC 85 (M-15).

- Deportivo Portugués 12 / Puerto Madryn RC 55 (M-16).

- Deportivo Portugués 22 / Puerto Madryn RC 27 (M-18).

- Deportivo Portugués 36 / Puerto Madryn RC 19 (Primera).

Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia

- Calafate RC 67 / San Jorge RC 12 (M-16).

- Calafate RC 19 / San Jorge RC 22 (M-18).

- Calafate RC 38 / San Jorge RC 5 (Primera).

Cancha: Chenque RC – El Trébol

- Chenque RC 44 / Comodoro RC 12 (M-15).

- Chenque RC 23 / Comodoro RC 38 (M-16).

- Chenque RC 25 / Comodoro RC 36 (M-18).

- Chenque RC 26 / Comodoro RC 34 (Primera).

Cancha: Bigornia Club - Rawson

- Bigornia Club 47 / Patoruzú RC 15 (M-15).

- Bigornia Club 18 / Patoruzú RC 12 (M-16).

- Bigornia Club 17/ Patoruzú RC 47 (M-18).

- Bigornia Club 36 / Patoruzú RC 26 (Primera).

Cancha: Draig Goch RC – Gaiman

- Draig Goch RC PP / Trelew RC GP (M-18).

- Draig Goch RC 20 / Trelew RC 55 (Primera).