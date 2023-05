Camila Perissé "tiene Alzheimer avanzado y no hay vuelta atrás"

Hace apenas unas semanas, Camila Perissé regresó a Buenos Aires junto a su pareja, Chino Fernández, para iniciar un proceso de rehabilitación para volver a caminar. En ese momento, su marido expresó a Teleshow: “Ella está contenta, en un lugar mejor, va a tener terapias alternativas y físicas en forma privada, de las que no se hace cargo PAMI, pero bueno, yo me voy a ocupar como sea”, aseguró.

Fernández se comunicó con Teleshow durante este viernes para dar una información que lo tiene destrozado. “Ayer recibí una mala noticia, un poco estaba preparado pero claro, cuando te viene el parte final me cayó la ficha, estoy destrozado, pero voy a seguir con mi lucha. Algo conseguí, en PAMI, en Capital, después de un año y ocho meses de lucha, la semana que viene le van a ofrecer a Cami cosas que vengo pidiendo hace un montón, ya es tarde pero ahora las necesita más que nunca: terapia física, tres veces por semana en el hogar donde está viviendo, masajista, el colchón antiescaras que también lo pedí hace más de un año y recién lo tuvimos la semana pasada, me van a empezar a pagar los pañales. Ayer compré los últimos 100 pañales, que supuestamente después va a ocuparse PAMI, me gasté lo que tenía para comer, pero bueno eso es anecdótico”, comenzó explicando el cantante de tangos.

Luego, reveló la noticia que no se esperaba. “Ayer me informaron que Camila tiene Alzheimer en un estado avanzado y no hay ningún tipo de cura. ¿Cómo va a avanzar esto? Nadie lo sabe pero en esta última semana empezó a tener varios brotes de psicosis, se empezó a arrancar el pelo, cuando yo no estoy pide a gritos, no deja dormir a nadie porque quiere que esté con ella todo el tiempo, no pierde la consciencia que ha logrado recuperar pero se irrita por momentos. Esto tiene una explicación: está muy arraigada a mí pero en Mar del Plata no ocurría porque yo la veía tres veces por semana, acá yo la veo todos los días, al mediodía y a la noche le doy de comer, y para mí se debe a que desde que vino de Mar del Plata hace ya dos meses estamos otra vez con teléfono roto con PAMI y papeles para acá y para allá, me costó 20 días que venga una auditoría ayer de PAMI y corroboraron que todas mis quejas son verdades”, destacó conmocionado Chino Fernández.

Más adelante, la pareja de la actriz explicó por qué es necesario que a Camila le cambien la medicación. “Se lo expliqué a muchos médicos y nunca me dieron pelota, cuando yo me iba se la volvían a dar. Pero como esta vez me puse fuerte se dieron cuenta que están frente a una persona que va por todo. Y logré que entendieran que la quetiapina no se la pueden dar más en altas dosis como se la venían dando porque le produce efecto paradojal, eso le pasa a algunas personas, hay otro tipo de drogas. También necesita dormir a la noche, no duerme bien hace mucho tiempo. Y después tanta medicación la vuelve agresiva. La medicina homeopática la paré porque no tenía más plata para pagarla, y el neurólogo me dijo que su diagnóstico no tiene solución, entonces ayer volví a darle la medicación homeopática que es la que tuvo un año entero en Mar del Plata, que le hace bien, durante el día. Entonces en dos o tres semanas Camila va a parar con estos arranques de furia, de histeria porque la droga que le dan a la noche es para dormir, y si duerme está más tranquila en el día y con un clonazepam cada tanto más el terapeuta que va a ir más los masajes y un asistente que voy a lograr que PAMI me mande mientras yo no estoy. Con todo ese combo vamos a lograr que Camila esté tranquila y tenga una mejor calidad de vida”, destacó.