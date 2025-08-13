Camioneros iniciaron un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta

El gremio de Camioneros de Río Negro inició un paro "por tiempo indeterminado" en Vaca Muerta, afectando el ingreso a yacimientos como el de Tecpetrol en Fortín de Piedra.

La medida de fuerza, que comenzó este miércoles, es en reclamo por la falta de pago a más de 100 trabajadores de la empresa de arenas NRG.

Gustavo Sol, referente del sindicato, declaró a Radio 7 que la medida no bloquea el tránsito liviano, pero sí impacta en la operación de las compañías. "Hay más de 100 trabajadores de Río Negro que no han cobrado el sueldo de junio, julio y aguinaldo. Algunos fueron despedidos y no cobran la indemnización", explicó Sol.

Reclamo a las operadoras petroleras y negociación frustrada

Según el sindicato, las operadoras Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total son las responsables de esta situación. En un comunicado, el gremio calificó de "irrisorio e insultante" el ofrecimiento de un 20% que hicieron las empresas para resolver el conflicto.

El paro se origina tras el fracaso de una audiencia de negociación a principios de agosto, donde no se llegó a un acuerdo. Sol afirmó que la medida se mantendrá hasta que "aparezca la plata para los trabajadores", desligando el problema de la situación comercial entre las operadoras y NRG, que se encuentra en convocatoria de acreedores. El sindicato busca que los trabajadores reciban la totalidad de lo adeudado, argumentando que "ellos cumplieron con toda la tarea".