Canelo Álvarez se bajó de la pelea y le pidió perdón a Messi

El boxeador mexicano Canelo Álvarez cambió radicalmente su postura y le envío un nuevo mensaje a Lionel Messi. Cabe resaltar que la estrella argentina no le dio vuelo a la pelea que quiso iniciar el pugilista.

Canelo Álvarez le había mandado un duro mensaje a Lionel Messi luego de que el jugador argentino tocara con su botín la camiseta de la Selección de México tras el partido por la fecha 2 del Grupo C. Ya unos días después, el boxeador salió a pedirle disculpas al capitán argentino.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", publicó Canelo en Twitter.

https://twitter.com/Canelo/status/1598009280934055936 Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Y agregó: "Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final".

Anteriormente, Canelo había amenazado a Messi. "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", había dicho el boxeador.

Esto despertó que muchas personalidades salgan a defender al jugador argentino. Hasta Andrés Guardado, capitán de la Selección de México, salió a ponerle paños fríos al asunto y defender al argentino.