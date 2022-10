Caputo Hermanos no registró las transferencias a Morel

Caputo Hermanos, la sociedad que transfirió más de 8,3 millones de pesos al líder del violento grupo antiK Revolución Federal Jonathan Morel y sus supuestas socias, no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado del control de estas sociedades, detectó que nunca presentó sus balances, que está “infracapitalizada” en $12.000 pese a que desarrolla negocios millonarios, que nunca inscribió los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo (desde los cuales se hicieron las transferencias a Morel) y otro sinnúmero de irregularidades. Entre ellas, que no les abrieron la puerta a los inspectores que fueron a reclamar esos papeles. La IGJ le impuso una multa de 1.800.000 pesos y le dio 5 días para poner sus papeles en regla.

Hay un detalle por demás importante. Hay 68 actas de Caputo Hermanos presentadas ante la IGJ. Pocas para una sociedad de tantos años, y en el libro de actas hay “innumerables blancos y huecos”, algo prohibido para evitar intercalaciones o adiciones. La IGJ las revisó y detectó que “en ningún momento se informa sobre los fideicomisos ‘Fideicomiso Santa Clara al Sur’ y el ‘Fideicomiso Espacio Añelo’”.

Menciona otros fideicomisos pero nunca los dos que hicieron transferencias a Morel y sus supuestos socios. Para la IGJ es claro que “las actas de directorio son falsas, simuladas”.

¿UNA SOCIEDAD SIMULADA?

Para Ricardo Nissen, titular de la IGJ, “existen importantes presunciones e indicios de que la sociedad Caputo Hermanos SA puede configurar una sociedad simulada, siendo esta compañía solo un instrumento formal que utilizan los hermanos Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo para llevar a cabo sus negocios personales, con la participación de la hermana de ambos, Rossana Pía Caputo”.

Llega a esa conclusión luego de analizar los pocos documentos presentados por la sociedad, donde consta además que nunca repartió dividendos entre sus accionistas pero sí se dedicó, por ejemplo, a pagar el alquiler de la casa de uno de ellos.

Caputo Hermanos fue constituida el 3 de junio de 2004 por Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo. Son hermanos de Luis “Toto” Caputo y primos de Nicolás Caputo, ministro y hermano de la vida de Mauricio Macri respectivamente. La IGJ decidió revisar sus papeles cuando se hizo público que dos fideicomisos manejados por Caputo Hermanos hicieron transferencias a Morel y supuestas socias pocos días antes del atentado a CFK.

Cuando la IGJ comenzó a investigar a Caputo Hermanos descubrió que:

Nunca presentó sus estados contables

No pagó las tasas anuales de inspección desde 2008

Solo inscribió sus autoridades originales en 2004, un directorio en 2005 y 2015 y no lo hizo en 2007, 2020, 2013 y 2018.

Se encuentra “infracapitalizada”, ya que su capital social continúa siendo de $12.000.

Los fideicomisos Santa Clara Al Sur y Espacio Añelo, desde los que se hicieron las transferencias a Morel y sus supuestas socias, nunca fueron inscriptos.

Informaron tarde 3 mudanzas de su sede.

Hay numerosas irregularidades en las pocas asambleas que informaron ante el organismo.

La IGJ dispuso una inspección en la sede de Caputo Hermanos, en avenida Santa Fe 1385 piso 6. Los inspectores fueron el 17 de octubre pasado relataron que tocaron el timbre y les “respondió una señorita quien no se identificó y nos informó que no nos podía dejar pasar, aunque nos presentamos como funcionarios de la Inspección General de Justicia. Llamamos por segunda vez y no nos contestaron”. Dejaron una nota donde conminaban a la empresa a presentar los papeles en 48 horas.

IRREGULARIDADES POR TODOS LADOS

Luego de eso, la IGJ continuó su investigación y en una resolución que firma Nissen detalla que:

El 19 de octubre el abogado Manuel Goyenechea y Zarza se presentó en la IGJ con un papel con los pagos de las tasas anuales de 2015 a 2021. Lo habían hecho el 18, el día después de la visita de los inspectores.

Quedaron impagas las tasas de 2009 a 2014

Pese a la intimación no mostraron los libros contables de la empresa

Luego de la inspección presentaron estados contables desde 2016 a 2021, pero desde 2018 sin la firma del presidente de la sociedad

En los pocos balances que presentaron también falta información, entre ella, no figuran las inversiones en el fideicomiso Santa Clara al Mar.

Luis “Toto” Caputo figura como acreedor de la sociedad por 200.000 pesos en el balance de 2019 y que le pagaron en el de 2021 409.164 pesos.

No detallaron las deudas, englobando altas cifras de dinero bajo el título “deudores varios”. Entre esas deudas figuraban sus socios Flavio y Hugo Caputo.

Presentaron un libro de actas donde no están numeradas y hay “innumerables blancos y huecos”, algo prohibido para evitar intercalaciones o adiciones

En algunos balances informan pérdidas pero no los montos

Que Flavio Caputo vota como accionista su propia gestión en el directorio de la empresa

Nunca informaron distribución de dividendos, algo por demás extraño.

“Caputo Hermanos SA es una sociedad que carece de toda transparencia e incumple en forma deliberada con todas las cargas que mantiene con la Inspección General de Justicia, a los fines -con toda seguridad- de evitar el conocimiento, por parte de este órgano de control, de los terceros interesados y del tráfico mercantil en general, de cualquier dato que pudiere resultarles de interés”, resume la resolución que firma Nissen.

Ante todo esto, la IGJ dispuso una fiscalización sobre Caputo Hermanos y le dio 5 días más para mostrar todos sus papeles en regla. También les aplicó una multa a la sociedad y a los hermanos Caputo de 1.800.000 pesos, 100.000 por cada estado contable que deben.

Fuente: El Destape