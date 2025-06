Cardoso y Yannantuoni ganaron las finales del TCR South America

El Gran Premio DirecTV Ocasa brindó en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, Argentina) dos carreras muy entretenidas que fueron ganadas por el brasileño Pedro Cardoso y el argentino Fabián Yannantuoni. En la primera del día, el brasileño de Peugeot se defendió de gran manera de Nelson Piquet Jr. y en la segunda, el argentino superó en la última vuelta al Cupra Leon VZ de Fabricio Pezzini que terminó con el capot de su auto desprendido.

El cierre de la escala del TCR South America Banco BRB en territorio argentino terminó con dos grandes carreras en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. En la primera competencia largaban desde la primera fila Piquet Jr. y Leonel Pernía. Los dos compañeros del Honda YPF Racing no iniciaron de gran manera y fueron superados por Cardoso que saltó desde el tercer lugar a la punta. Desde ahí, el brasileño fue cuidando los espacios para que el ex Fórmula 1 no la pueda pasar durante toda la carrera.

Leonel Pernía que (casi) se quedó detenido en la largada remontó desde el último lugar para llegar en cuarta posición al final de la prueba. Hubo otros dos que también tuvieron que salir desde el fondo: Tiago Pernía, por salir con los boxes cerrado, y María Nienkötter que con los neumáticos frios se fue afuera en las vueltas de calentamiento y tuvo que ser remolcada por los rescates.

El que ya empezaba a mostrar que iba a ser una gran fin de semana era Yannantuoni. El #5 de Lynk & Co. tuvo un gran ritmo y cerró la primera competencia en el podio. Al igual que el padre, Tiago escaló desde el fondo para cruzar la bandera a cuadros en el quinto lugar. El “top ten” lo completaron Mariano Pernía, Genaro Rasetto, Luis Ramírez, Exequiel Bastidas y Enzo Gianfratti, que se llevó el triunfo en la Copa Trophy.

Con la grilla invertida, pasado el mediodía se largó la segunda carrera. Pezzini y Rasetto estaban en primera fila pero el que partió mejor fue Ramírez desde el tercer cajón. Liderando los primeros metros, el panameño se salió de pista y cayó hasta la décima posición. Desde ese momento, el Cupra Leon VZ #113 tomó el liderazgo hasta el último medio giro. Cuando promediaba la competencia, toda la parte delantera del Cupra comenzó a vibrar y desprenderse hasta que cedió y se levantó el capot. Casi sin visión, el argentino busco terminar para cruzar la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Los que aprovecharon esta situación fueron Yannantuoni, Leo Pernía y Piquet Jr. que fueron el podio de esta competencia. El del Paladini terminó de demostrar que tuvo un gran fin de semana con su triunfo. De la misma manera, los Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing, que habían partido desde la novena y décima posición, revelaron que, por ahora, son los autos a batir en TCR South America.

Por detrás de los cuatro primeros, cruzaron la bandera a cuadros Mariano Pernía, Cardoso, Rasetto, Tiago Pernía, Raphael Reis, que tuvo un Drive Through por adelantarse en la largada, y Adrían Chiriano, que consiguió la victoria de la Copa Trophy.

Con estos resultados, Leonel Pernía sigue liderando el campeonato y por ahora se está llevando el premio de una temporada completa en el Stock Car Pro Series.

La próxima cita será en el autódromo de Mercedes (Uruguay), el fin de semana del 11 al 13 de julio.

DECLARACIONES

“Estoy muy feliz. Una carrera muy pealada. El Honda está superior en la recta y en la otra mitad teníamos un buen auto que podíamos aguantar. Estoy muy agradecido al equipo que me entrego un auto perfecto para conseguir este resultado” (Pedro Cardoso).

“Hemos cerrado un fin de semana inmejorable en el que conseguimos dos podios. La largada en la segunda carrera fue la clave, intenté presionarlo a Fabricio (Pezzini) y sobre el final se le rompió la trompa y nos dejó la carrera servida. Feliz por el fin de semana que hemos tenido y vamos a seguir trabajando para continuar por este camino” (Fabián Yannantuoni).

“Fue una carrera muy divertida. Hice una gran largada, pero no tenía el ritmo suficiente porque el motor no estaba bien. Igual nos pudimos garantizar la victoria de la Copa Trophy y estoy muy feliz por eso. Es un gran resultado para esta primera carrera” (Enzo Gianfratti).

“Un fin de semana muy bueno, se puso un poco difícil con la intoxicación que tuve. El fin de semana hubiera sido perfecto si ganábamos la primera carrera pero no lo pudimos conseguir. No me puedo quejar, el coche estaba muy bien y en la segunda mucho mejor. Conseguimos sumar buenos puntos pero seguimos necesitando conseguir nuestra primera victoria aquí” (Nelson Piquet Jr.).

ESTADÍSTICAS

Campeonato general de pilotos

1º - Leonel Pernía, 283 puntos

2º - Pedro Cardoso, 239

3º - Nelson Piquet Jr.,189

4º - Fabricio Pezzini, 164

5º - Raphael Reis, 161

6º - Fabián Yannantuoni, 158

7º - Juan Angel Rosso, 143

8º - Tiago Pernía, 130

9º - Luis Ramírez, 111

10º - Genaro Rasetto, 99

11º - Mariano Pernía, 97

12º - Adrián Chiriano, 60

13º - Santino Balerini, 52

14º - Maria Nienkötter, 43

15º - Enzo Gianfratti, 39

16º - Exequiel Bastidas, 36