Carlos Echeveste: "la Confederación Argentina de Hockey puso los ojos en Comodoro"

El responsable de la cartera de Deportes, profesor Hernán Martínez, mantuvo una reunión con dirigentes deportivos para planificar el calendario anual y además ratificar el apoyo del Estado Municipal, en este caso al hockey césped y pista.

Tras el cónclave, el presidente de la Asociación Austral de Hockey, Carlos Echeveste, sostuvo: “Como siempre las reuniones con Hernán son agradables, porque es alguien que apuesta al deporte de Comodoro. Estuvimos contándole cómo será el calendario en 2025, cuáles son los proyectos que tenemos en Comodoro, los equipos que nos vendrán a visitar y donde viajarán nuestras selecciones. Tratando de cerrar el calendario de Comodoro y los viajes”.

“En realidad la Confederación ha puesto los ojos en Comodoro, por todo el servicio que tenemos gracias al apoyo de Comodoro Deportes. Esto es así, en la Asociación, como hacemos en los clubes, vendiendo pollos y pizzas, las cosas no se podrían hacer. Somos conscientes que sin este apoyo incondicional que tiene la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, no podríamos llegar a hacer nada de lo que hacemos”, aclaró.

“La Confederación vio que de cero que veníamos con algunos torneos en el país, nosotros los llevamos a más de 30 equipos en pista; en campo fue históricamente la primera vez que se hace un torneo Nacional acá en Comodoro. Se trabajó bien. Está bien, es responsabilidad de los profesores, los presidentes de los clubes, pero tiene mucho que ver el apoyo de la Municipalidad. Sin dinero, apoyo financiero no se puede hacer nada. Y nosotros tenemos la suerte de contar con Comodoro Deportes, pero no solo nosotros. Desde nuestro lugar vemos que hay un montón de lugares que han crecido, que se los apoya, y es acompañamiento incondicional, no es verso. Los deportes de Comodoro hoy tienen un apoyo incondicional del Ente, y nosotros agradecemos. Hablamos con un montón de dirigentes deportivos y te dicen lo mismo. Si no fuese por este apoyo hay un montón de cosas que no se podrían hacer”, expresó Carlos Echeveste.

“Día a día vemos como crece el hockey por el buen trabajo de los clubes. La Asociación si bien se nutre de los clubes, el trabajo de campo está en los clubes. Uno ve que lo único que tiene que hacer es conseguir competencias, ver cómo nos podemos insertar a nivel nacional en los torneos, para que los chicos puedan participar. Desde la Asociación vemos que los clubes están bien nutridos de jugadores, si bien hay jugadores que cambian de equipo, es un traslado entre los clubes y siempre se mantiene un cupo suficiente para hacer selecciones”, describió.

“Este año pudimos formar los caballeritos, que no teníamos nosotros. Hay un grupo de chicos Mayores que juegan hace mucho tiempo al hockey, y que se juntan para competir, pero no teníamos una semilla. Los más chicos, que los clubes puedan gestar eso. Es bárbaro porque ellos son los que el día de mañana nos van a suplantar a todos nosotros, cuando no nos podamos mover. Ahí está la semilla, el fruto se verá más adelante, pero la semilla de la Asociación y el hockey, está ahí”, finalizó.