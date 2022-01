Carlos Padín: "es momento de barajar y dar de nuevo"

El Club Huracán de Comodoro Rivadavia llevó a cabo este sábado la presentación oficial de Carlos Antonio Padín, su nuevo entrenador, y su asistente técnico Pablo Spósito. Fue en un acto que se realizó pasado el mediodía en el club en la que asistieron el presidente de la entidad, Elías Guzmán, el gerente deportivo de la institución José Luis Alcaínm el tesorero del club Pablo Romano y Juan Carlos "Papa" Alvarez, uno de los símbolos de la historia del "Globo".

"Es un proyecto a largo plazo, empezar a estructurar todo lo que es el fútbol del grupo de José Luis (Alcaín). Creo que es momento de barajar y dar de nuevo, y a empezar a armar todo para que Huracán pueda estar en el lugar que se merece, que eso es lo más importante", expresó Carlos Padín.

A su turno, el presidente de la entidad del "Globo", Elías Guzmán, le dio la bienvenida al nuevo entrenador de la institución quien se incorporó en lugar de César Villarroel.

"En principio te doy la bienvenida, contento porque estés acá, creo que esto es un proyecto a largo plazo que vamos a encarar, que le vamos a poner todas las pilas como corresponde, para que el club esté donde se merece estar. Un club grande como Huracán tiene que estar mucho más arriba, así que te doy la bienvenida, empezaremos a laburar entre todos y sacar a este club adelante", comentó.

Con respecto a cuáles son los puntos sobre la restructuración a que se refirió el flamante DT, Padín afirmó: "para mí lo principal es que la pirámide esté completamente alineada. Dirigencia, mánager, cuerpo técnico, jugadores, hinchas y simpatizantes, todo en el mismo camino. Nosotros tenemos que fortalecer el grupo de jóvenes que está invirtiendo en la Primera de Huracán, con el acompañamiento que se merece. Tratar de acompañarlos con un par de jugadores grandes, y empezar a ver y barajar en este torneo corto que tenemos, para ver y hacer el diagnóstico real, que es lo que necesita para más adelante", sostuvo el DT de 45 años.

"La reestructuración lleva hacer todo por la base, por la platea, como la construcción, osea tenemos que empezar a amar todo desde abajo. La realidad que hoy Huracán necesita empezar a armar el sustento con los jóvenes, acompañado por gente que los sepa guiar, sepa llevar, y una construcción desde arriba hacia abajo en que estemos todos en el mismo objetivo, a eso me refiero a lo estructural", fundamentó el DT santacrueño.

Sobre el vínculo del nuevo DT con la institución comodorense, Guzmán también se refirió al respecto. "Nosotros, como lo hemos hablado con Carlos, seguramente vamos hacer un contrato. Charlando con él y toda esta comisión directiva, somos gente de palabra y nos manejamos con las palabaras. Los papeles, por supuesto hay que hacerlos como corresponde, pero creo que hoy todos queremos el bien para Huracán. Carlos quería venir a Huracán, quiere dirigir a Huracán, y por supuesto que nos pusimos de acuerdo y después pasa por un tema de documentación, que seguro lo haremos, pero lo importante es que tenemos palabra las dos partes. Nosotros tenemos un proyecto largo, a dos, tres, cuatro años, ojalá que se quede toda la vida con nosotros. Nosotros no podemos decir 'vamos hacer un proyecto de medio año y después vemos qué hacemos'. No, es un proyecto largo, lo tenemos que hacer y tenemos que tratar de que se cumpla, para llevar a Huracán a lo más alto que tiene que estar".

Sobre la participación en el próximo Torneo Regional o Federal B, el DT comentó que “tenemos que tener una licencia del Consejo Federal por la historia que esta institución tiene. Creo que se puede hacer un Regional en abril y armar algo por el estilo y si es así nos tenemos que preparar”.

Más adeltante, el DT expresó: “Tomé la decisión de venir de forma muy tranquila, mi familia siempre me acompaña, tanto mi señora como mis hijos. Fue fácil para tomar porque ellos saben sobre mis sueños, en febrero estarán acá y mi lugar en el mundo será Huracán porque esto es un proyecto”, dijo.

Sobre el estilo de juego que piensa proponer, Padín expresó que le gusta "el ofensivo". "Me gusta la tenencia de pelota, transiciones rápidas, no soy de esperar y salir. Me gusta ser protagonista, en los clubes grandes tenés que tomar riesgos, tenés que tener defensores que defiendan cuarenta metros la espalda, y eso lo vamos a tener que trabajar para que podamos aceitar eso", anticipó.

"Por mi experiencia, el Boxing fue el club que me dio todo para que hoy pueda estar acá, realmente soy un agradecido al Boxing y a la dirigencia. Cuando tenés que jugar el último partido, tenés que traer jugadores de experiencia, tenés que armarlo y hay chicos de acá que pueden jugar este torneo. Pero tenés que jugar con un recorrido en esa categoría si querés ser protagonista", afirmó Padín.

Por último, Padín agradeció a "Elías, José Luis, al "Papa" (Alvarez), que es una institución adentro del club, y a toda la comisión directiva por esta oportunidad, por este sueño. Agradecer a mi gente de Río Gallegos por el apoyo incondicional, a mi familia, al Boxing, a toda esta gente que han hecho posible para que yo esté acá. Así que les quiero agradecer a todos y esperemos tener unos buenos años y que realmente poder ya trabajar para empezar a reesctructurar todo y empezar al jugar dejar donde se merece".