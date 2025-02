Carolo: El tributo a Babasónicos que llega para hacer vibrar Comodoro

El sábado 8 de febrero, el Sótano Pub (San Martín 253) será testigo del debut de Carolo, una banda tributo a Babasónicos que promete llevar al público a un viaje musical lleno de emociones y energía.

Integrada por Franco Gamboa (voz), Mauro Ávila (guitarra eléctrica, acústica y coros), Facundo Medina (guitarra eléctrica, percusión y coros), Kevin Cunningham (guitarra eléctrica), Sam Broca (bajo), Franco Mijoc (batería) y Ale Kitler (teclados), la agrupación nace de la unión de amigos con una larga historia juntos y la incorporación de nuevos talentos.

El nombre Carolo no fue elegido al azar. Los integrantes explican a El Patagónico que, además de “sonar pegajoso”, tiene un significado especial dentro del universo de Babasónicos. Según Adrián Dárgelos, líder de la banda, Carolo es una criatura amiga de Jessico, personaje central del álbum homónimo de 1999. Este guiño al mundo conceptual de Babasónicos, sumado al doble sentido de la palabra, resonó con los músicos y terminó por definir la identidad del proyecto.

Aunque la mayoría de los integrantes de Carolo tienen experiencia en bandas originales, este tributo representa un desafío nuevo y emocionante. "Nunca habíamos encarado una banda tributo antes", confiesan. "Lo nuestro siempre fue componer y presentarnos con un repertorio propio. Pero el desafío y la escuela que significa un tributo era súper tentador". La elección de Babasónicos no solo responde a su admiración por la banda, sino también a la intención de enriquecer la oferta cultural de Comodoro Rivadavia, que cada vez se diversifica más.

El proceso de ensayo y selección de canciones fue un viaje lleno de descubrimientos y emociones. Desde principios del año pasado, los músicos comenzaron a reunirse, y el primer ensayo fue una experiencia memorable. "Estuvimos como cuatro horas tocando el mismo tema y disfrutando", recuerdan. El repertorio, cuidadosamente armado, incluye clásicos infaltables, temas bailables y canciones que evocan emociones intensas. "Todas las canciones son nuestra canción favorita", aseguran.

Aunque el respeto por la música de Babasónicos es fundamental, Carolo también imprime su sello personal. "Donde falta fidelidad a los discos de estudio, hay que completar con lo que sabemos. Hay arreglos que quizás salen de tu interior o son una mezcla de un recital en vivo, una sesión y lo que suena en el disco".

Las influencias musicales de los integrantes son tan variadas como sus personalidades. Desde el folclore y el metal hasta el indie rock, el jazz y el dream pop, cada uno aporta algo único al sonido de Carolo. Sin embargo, coinciden en su admiración por bandas como The Smiths, Spinetta, Charly García, Pixies y Ramones, entre otros.

Con una lista de canciones generosa y la intención de seguir ampliándola, Carolo invita a los seguidores de Babasónicos y a los curiosos a sumarse a esta fiesta musical. "Se van a encontrar con una banda que laburó mucho por este show", prometen. "Estamos re ensamblados y sonando muy bien. El 8 va a ser una fiesta, un ambiente lindo y seguro para olvidarnos del mundo por un par de horas".

Embed - on Instagram: " ↔ mas que un tributo, un viaje sonoro Babasónicos no es solo una banda. Es un lenguaje, una vibración, un código secreto entre quienes alguna vez se dejaron llevar por su sonido. Sus canciones no solo se escuchan, se habitan. En esta publi, muestra cual es su conexión con la banda, y a la vez, invita a conocerlos un poco mas !!! ¿Que significa Babasonicos en tu historia?"