Carpintero admite haberse enriquecido ilegalmente

El exfuncionario acordó con el fiscal Nápoli devolver 70 millones de pesos al Estado para no ir a juicio oral y público ni siquiera por el cargo de asociación ilícita. La palabra final la tiene el juez Sergio Piñeda.

El acuerdo que hizo Gonzalo Carpintero –exsecretario privado de Mario Das Neves- con el fiscal Marcos Nápoli, en el contexto de la causa Revelación, continúa generando escándalo. Sobre todo, luego de que tres exdiputados provinciales acusaran al funcionario judicial de haber “transado con la corrupción”.

Es que Carpintero acepta haberse enriquecido ilegalmente en los últimos años, siempre y cuando el fiscal solo pida para él una pena de prisión de tres años –cumplió ya ocho meses que le permitirían seguir en libertad porque es el mínimo para la condicional-, resignando también la posibilidad de ocupar algún cargo público de por vida.

Asimismo, el exfuncionario cedería al Estado una vivienda en Trelew, un lote y una camioneta valuados en 70 millones de pesos. Todo ello sería “un beneficio al no estar sometido a un juicio oral y público que es una situación tortuosa con riesgo de ser sometido a una pena mayor a la que se alcanzó en el acuerdo”, admitió su abogado personal, Federico Ruffa.

“En el marco del acuerdo, Carpintero reconoce el enriquecimiento ilícito; es decir poseer bienes que no puede demostrar la procedencia. No reconoce haber sido parte de una asociación ilícita”, acotó el abogado en LaCienPuntoUno.

Carpintero fue detenido el 22 de mayo de 2018, junto a otros exfuncionarios como Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Pablo Oca; este último también espera que el juez Piñeda homologue un acuerdo de similar tenor al del exsecretario de Das Neves, quien aparecería en las listas de Diego Lüthers junto a una cifra de siete dígitos.

“Como abogado, yo no me siento satisfecho con el acuerdo. Mi cliente decidió aceptar, pero la Fiscalía no tenía ganado el caso. Pero como el riesgo es de la persona imputada, entiendo que quiera minimizarlo, más cuando pesaba lo de la asociación ilícita”, concluyó Ruffa.

Al elevar la causa a juicio, en diciembre pasado, Nápoli afirmó que la pena en expectativa para Carpintero era de 8 años de prisión.