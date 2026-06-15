Carrió también afirma que Ritondo "es un corrupto"

La exdiputada nacional Elisa Carrió lanzó nuevas críticas contra referentes de distintos espacios políticos al sostener que la corrupción atraviesa a gran parte de la dirigencia argentina. En La noche de Mirtha, que se emite por El Trece, cuestionó especialmente al diputado nacional Cristian Ritondo, al ex presidente Mauricio Macri y a dirigentes del radicalismo, además de reafirmar su decisión de mantenerse alejada de la actividad partidaria.

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la fundadora de la Coalición Cívica recordó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Ritondo y rechazó las versiones que atribuyen a cuestiones personales su distanciamiento con el dirigente del PRO. "Ritondo dice que yo no le hablo porque es morocho. No, señores, yo no le hablo porque es corrupto", afirmó. También aseguró que el legislador no puede justificar su patrimonio y vinculó a su entorno con operadores judiciales y empresarios ligados al negocio del juego.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Carrió también apuntó contra Mauricio Macri y admitió haberse equivocado al respaldar políticamente al exmandatario. "Macri no puede decir que se predica con el ejemplo", sostuvo. En el mismo sentido, incluyó cuestionamientos hacia el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ex gobernador jujeño Gerardo Morales. "El juego va a dominar la Argentina", advirtió al referirse a la influencia de ese sector en la política.

La dirigente también repasó su trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical y explicó que decidió abandonar ese espacio por diferencias vinculadas a hechos de corrupción. "Nadie habla de la corrupción que hubo en el radicalismo", señaló. En ese marco, recordó una conversación mantenida con el expresidente Raúl Alfonsín durante la crisis de 2001. "Le dije que no iba a ser mascarón de proa de los corruptos de ese partido", relató.

Por último, Carrió aseguró que no tiene previsto regresar a la actividad política partidaria, aunque remarcó que continuará participando del debate público. "Yo ahora estoy fuera de la política porque di la lucha, puse el cuerpo y puse a mi familia", expresó. Al referirse a la situación del país, concluyó: "Vamos a un contrato de mínima decencia. Ya no estoy pidiendo nada más que eso".